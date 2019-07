ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você pode perceber que as coisas começam a acontecer com mais velocidade. Esta é uma boa fase para começar a pensar nas razões do outro, mas não deixe de avaliar também suas necessidades e se concentrar nelas. Acontecimentos inusitados deixarão você mais confiante.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu lado mais reservado estará exaltado. Você vai procurar refletir sobre a vida íntima e isso poderá trazer melancolia. Busque boas companhias. Agir com delicadeza é uma das formas de se manter na liderança. Não se deixe levar pela teimosia. Faça alianças, serão importantes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mostre-se mais otimista, pois seus problemas estão diminuindo progressivamente e de forma ordenada. Bom para atividades criativas e pessoais. Use a sua imaginação e a sua intuição, pois estarão de forma acertadas. Progresso e muita felicidade. Cor: havana. Número: 4.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este é um momento para você trabalhar a timidez. Através do aumento de autoconfiança e maturidade, você vai se sentir com coragem de ser você. Há um desejo de ver a profundidade de todas as coisas. Encanto pessoal. Bom momento no campo familiar. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Cuidado para não descuidar dos assuntos financeiros. Mantenha o foco em sua carreira. Retome o contato com amigos antigos que não vê há tempo. Você se sente mais livre para agir da forma como lhe convém. Insista em seus objetivos e em suas metas. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua família e os amigos serão importantes nessa nova empreitada. Eles lhe darão o apoio que você precisa. Desligue a mente de preocupações. Se souber agir com paciência e cautela, esse será um período próspero e favorável às mudanças. A sua sorte está bem ao seu lado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Charme nas alturas, simpatia idem e sorte o tempo todo. Trabalho: Deixe claro que sua eficiência não foi conseguida por mágica. Faça valer seus méritos. Novas amizades e contatos agitarão seu dia, especialmente porque o seu jeito extrovertido estará mais aguçado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Pessoas influentes ou superiores serão de grande ajuda para você e para seus projetos criativos. A ajuda e o conselho dessas pessoas deverão ser procurados. Período feliz para o amor desde que você se mantenha receptivo aos acontecimentos. Número: 13.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É possível que você venha a se sentir injustamente criticado, ou mesmo magoado, sem que alguém tenha feito algo para que se sentisse assim. É tempo de reavaliar o que ocorre ao seu redor. Bom período para os artistas e principalmente escritores. Cor: azul-claro. Número: 16.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Explore seus sentimentos e cuide de suas relações pessoais. Procure fortalecer os laços afetivos. O momento é propício para oficializar uniões. Na vida a dois, chegou o momento de mostrar seu lado mais doce e prestativo. Partilhe a vida com quem está ao seu lado.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muita animação e excelente disposição. Hoje você poderá usar suas qualidades tais como: cooperação e sociabilidade. Em qualquer situação de grupo, sua simpatia converterá os adversários mais azedos em correligionários e fará desmoronar os climas mais intensos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Para quem vai viajar, as melhores indicações são para proximidade da água, seja praia, lago, rio, etc. Não deixe de se banhar nas águas naturais para ter sorte. Número: 19.