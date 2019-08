ÁRIES (21/3 a 20/4)

O dia a dia está agitado e é difícil encontrar harmonia diante das solicitações que chegam por intermédio do trabalho e da família. Procure desfrutar os momentos íntimos com seu amor. A vida financeira está protegida. Saúde boa Cor: azul-celeste. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Sua criatividade e sua habilidade para lidar com situações complexas estão em destaque. Aproveite para tornar sua vida mais produtiva e saudável. O momento traz sorte.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua energia está voltada para novas conquistas, que tendem a se espalhar e a se impor no ambiente social em que convive. Os nativos deste signo estão seguros de sua potencialidade. No plano familiar não tenha medo de falar a verdade, seja sincero. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Notícia fabulosa está prevista para os próximos dias. Um convite bastante agradável não deve ser recusado. Tempo de reconciliação. Aproveite as oportunidades que surgirem.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Brevemente entrará em um aspecto de energia total, já que o Sol iluminará completamente seu signo e, obviamente, você. Esteja preparado para brilhar, pois quando o astro-rei vem, ele trata de trazer tudo que é de mais interessante para sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: talvez tudo não esteja tão bem quanto parece. Portanto, procure prestar atenção. Saúde: Ótima disposição. Os sinais parecem indicar caminhos para seguir em frente. No entanto, cuide para não ir com sede ao pote. É tempo de ficar alerta para não deixar a ansiedade lhe prejudicar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Superar obstáculos pode ser necessário, mas saber aonde se pisa é uma grande vantagem. É tempo de reconhecer os limites que a realidade impõe para ter mais chance de realizar os seus desejos. Tente se organizar e aproveite para redefinir suas metas. Número: 9.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É muito importante saber esperar e ter paciência. Assim poderá ver resultados antes do que imagina. Muita facilidade na realização dos seus projetos pessoais. Você está com muita intuição aliada ao senso prático e descobrirá os melhores caminhos a seguir. Número: 12.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É essa a fase das grandes realizações materiais. É hora de muito trabalho e, principalmente de definições e escolha de caminhos, neste setor. Alegrias e boas notícias no setor de trabalho. Sua arte está reconhecida e suas ideias farão sucesso, já que são práticas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. As amizades serão importantes neste período. Argumente mais para conciliar as situações problemáticas. Divida os segredos com pessoas boas e de confiança. Cor: bege. Número: 15.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No plano sentimental, muita alegria e surpresa. Trabalho bem amparado. Finanças também. Os dias que se seguem estarão excelentes para o convívio mais íntimo. Encontre tempo para curtir os momentos a dois com romantismo. Bom momento no campo social. Número: 18.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Sobre o signo: sutileza. Hoje você tende a dar mais atenção às necessidades do seu corpo, já que a fase o motiva a buscar mais qualidade de vida. Nesse sentido, reavalie os seus hábitos. Número: 21.