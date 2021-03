ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ótimo momento para rever as áreas de sua vida que gostaria de modificar. Sua visão de vida o ajudará a identificar o que é melhor para você e a as tomadas de decisões. Nas finanças, tomarão rumo mais lucrativo. No amor, muitas alegrias na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Assunto familiar tende atrapalhar o seu desempenho na sua atividade, mas eventual problema será resolvido satisfatoriamente. Diversão: será uma boa opção para relaxar da tensão do dia a dia. Finanças: em alta. Amor, solteiros: conquistas à vista!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Explore mais os seus talentos e crescerá mais rapidamente na sua carreira. Nas finanças, uma fase de evolução financeira se aproxima. Invista no que lhe parece lucrativo. No amor, passará momentos inesquecíveis ao lado de alguém especial.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu dinamismo na sua atividade começará a trazer resultados. Diversão: você pode talvez relaxar os seus nervos. Nas finanças: a sua boa produtividade no seu trabalho tende a abrir caminhos para faturar alto. Amor: dê atenção às pessoas importantes em sua vida.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não se deixe levar por falsas promessas de altos lucros em transações profissionais ou comerciais, pois os astros não acenam isso. Olho vivo! Nas finanças, terá que ralar muito para fatura um pouco mais. No amor, pense: onde andará o seu romantismo?

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Muito empenho nas suas atividades poderá trazer muita produtividade na sua rotina profissional. Diversão: que tal jogar cartas ou damas com os amigos? Nas finanças, êxito financeiro não está descartado. No amor, fortaleça laços com a pessoa amada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu lado generoso está aflorado e você não nega ajuda a quem recorre a você. Saiba que com isso, você está plantando para colher, se num dia precisar. Nas finanças, situação razoável. Amor: agora, percebe que o seu lar é o seu maior tesouro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os verdadeiros elos profissionais tendem a se consolidar, pois você, procura fortalecer suas amizades. Até mesmo as pessoas distantes poderão ganhar importância em sua vida. Nas finanças, êxito nos negócios. No amor, clima favorável para iniciar romance.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seja gentil ao falar com parceiros profissionais para atrair admiração e respeito. Existe chance de vender mais e deslanchar seus negócios. Nas finanças, Júpiter, regente deste signo, acena uma fase prosperidade. No amor, tendência a elevado romantismo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, a sua objetividade ajudará a impulsionar seus projetos. O desejo por crescimento pode fazer você produzir mais. Nas finanças, possibilidade de receber um dinheiro atrasado. Uma nova de renda não está descartada. No amor, muita afetividade na vida familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Não empreste dinheiro só para mostrar o seu potencial financeiro: poderá como num passe de mágica não ver mais esse dinheiro! Diversão: uma viagem recreativa poderá lhe fazer muito bem. Finanças: em alta. No amor, felicidade ruma para o seu coração.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Que tal rever suas rotinas e se libertar de padrões que estão rendendo quase nada? Inove o seu serviço e ele poderá torna-se mais produtivo, pois a fase é de evolução profissional. Nas finanças, situação estável. No amor, visita de uma pessoa querida.