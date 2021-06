ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Antes de um sim ou um não, o ideal é pensar duas vezes ou até mais. Os ares mudam a todo instante e trazem novidades junto com eles. Bom momento no campo amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua popularidade está em alta nesse período. A sua presença chama a atenção de todos. Por isso mesmo, procure promover a sua imagem em seu ambiente de trabalho. Hoje você está motivado a ampliar seus horizontes e conhecer novas pessoas e lugares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você sentirá necessidade de realizar os seus desejos de forma prática. Bom momento no campo profissional. Possibilidade de captar, com muita clareza, o ambiente humano à sua volta, assim como de perceber as raízes de sua reação em relação a ele.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período você tem uma boa chance de se soltar, de ficar menos agarrado às coisas, mudar realmente alguma coisa na sua vida. Momento de liberdade em que você está mais confiante e com o olhar mais voltado para o mundo. Ajude aos mais necessitados.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: Uma amizade despretensiosa poderá ser duradoura. Este pode ser um momento em que você queira ter ambientes bonitos à sua volta e esteja disposto a trabalhar para consegui-los. É tempo de atentar para o embelezamento dos lugares que habita.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Amor: O prazer pode ser maior se o coração estiver em paz. Trabalho: Tenha cautela com negócios envolvendo amigos para não se desiludir.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Você está mais sensível e percebe bem as necessidades de sua família. Investir em melhorias na sua rotina e nos seus relacionamentos. Trabalhe em conjunto.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento ótimo para você investir na sua carreira profissional. No amor, prometa menos e deixe as coisas rolarem naturalmente. Lembre-se do sábio provérbio chinês: “Quem faz muitos planos, subestima a vida” Nesse sentido, busque a felicidade de forma realista.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É tempo de investir suas energias num projeto mais ousado. Ótimo período para a vida social e para as amizades. Você encontrará atração em tudo, estará mais alegre. Criatividade é um de seus pontos fortes. Use e abuse dela. Não saia do seu ritmo e aproveite.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O setor financeiro está favorecido nesse período, o que lhe dará um grande alívio. Trabalho: Ficar em segundo plano está fora de cogitação. Eficiente você sabe que é, mas o que o momento pede é que sua liderança seja colocada à prova.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Enquanto você planeja os seus movimentos e espera o melhor momento para agir, vá fazendo as atividades de rotina. O sucesso virá com disciplina e competência profissional. Acredite nas suas ideias e vá em frente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você perceberá o valor do diálogo nas relações. O seu costume de apreciar uma boa comida e uma boa bebida tende a estar aumentado. No entanto, cuidado para não cair na autoindulgência. É tempo de saber medir os desejos.