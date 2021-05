ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento é positivo para o setor profissional. Use a boa fase para investir na carreira. Faça o que estiver ao seu alcance para adquirir novos conhecimentos para melhorar o que faz. No amor, não hesite em tomar decisões para proteger o romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua produtividade será maior se agir de forma mais integrada nas atividades de trabalho em grupo. Fortaleça amizade com quem lhe ajuda progredir. No amor, fase de paixões impulsivas e ardentes, mas cuidado para não magoar a pessoa amada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para obter melhores resultados terá que associar seus esforços com outras pessoas. O sucesso virá com trabalho conjunto, mesmo que demore um pouco. No amor, boa fase no setor afetivo. Não esconda seus desejos e sentimentos para não se inibir.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Grande vontade de progredir no seu trabalho. Excelente disposição para ocupar-se de muitas tarefas. Produtividade trará excelentes resultados financeiros. Lazer: procure se divertir mais para poder relaxar. No amor, bom momento na vida sentimental.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Disposição forte lhe ajudará trabalhar ativamente. Você está recebendo boas energias do Sol e sua produtividade aumentará e lhe trazer prosperidade. Bom momento na vida social: alegrias. No amor, nunca é tarde para perdoar e melhorar a vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom momento para progredir. Sua capacidade comunicativa está em alta. Aproveite para divulgar o seu trabalho. Os amigos terão um papel importante na sua vida profissional e sua carreira avançará. No amor, se quer conquistar: essa é a hora!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você vai se surpreender com os resultados dos seus esforços nas suas atividades profissionais. O seu valor será reconhecido e muita grana virá! Seu padrão de vida, com certeza, melhorará muito. No amor, os astros fortalecem romances e namoros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mesmo que tenha que encarar muitas críticas, não pare com o que está fazendo. Seja fiel ao seu objetivo e chegará lá! Os astros sinalizam um tempo de muitas conquistas profissionais. No amor, prefira tomar decisões a dois para fortalecer o relacionamento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu carisma está em alta e você pode até exercer uma posição de liderança nessa fase. Júpiter está conspirando a seu favor e você poderá obter importantes conquistas profissionais. No amor, chega de monotonia. Agite o romance. Que tal passeios?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Grandes negócios estão próximos. Seja objetivo evocê conseguirá ir longe. No amor, há sorte astral zelando pela sua felicidade amorosa. Divida ela com a pessoa amada, tá? Os momentos familiares pedem mais atenção. Que tal um momento dedicado para seus familiares?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalhos e negócios estão favorecidos. Entretanto, estreitará seu tempo para que possa dar conta do que for conseguido. Vai pintar muito coisa boa em sua vida profissional, mas terá que trabalhar muito. No amor, pode pintar um novo romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sucesso profissional e sensação de plenitude e integração com o mundo marcarão essa fase. Sua vida caminhará para melhor e se sentirá mais feliz. No amor, entendimento fortalecerá o relacionamento e a felicidade invadirá o seu coração.