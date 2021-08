ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você supera desafios, pois seus próprios potenciais e limitações estão mais claros. Chances excelentes de fazer valer suas ideias, pois o clima é de receptividade, simpatia e colaboração. Bom momento no campo financeiro e amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cultive o bom senso e a coerência nos assuntos do coração. Momento de oportunidades que impulsionam sua vida material. Mas não se deixe levar pela empolgação, procure planejar tudo. Bom momento no campo profissional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Uma relação a dois sempre necessita de paciência e compreensão. Boa hora para construir alicerces de virada profissional com que você sonha. As coisas que incomodam precisam ser mudadas, mas sem discussões. Bom momento no campo familiar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Vida profissional favorecida, tanto pelo esforço próprio como pela colaboração de verdadeiros amigos. Você está sabendo escolher as pessoas certas para ajudá-lo. Cuidado só para não estragar tudo por confundir relacionamentos formais com relacionamentos íntimos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O Sol desperta o seu sentimentalismo, provocando uma certa nostalgia no ar. A fase agitada exige de você muito foco e planejamento. Não se disperse! Saia dos sonhos! Bom momento no campo sentimental e pessoal. Sorte no amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Terá sucesso em seus relacionamentos pessoais, mas seja reservado com relação a comentários. Trabalho: Há excesso de tudo: De trabalho, de responsabilidades, de preocupações. Nada que lhe seja estranho por sinal. Mas os resultados são compensadores.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elevação profissional. Muita paz e alegria. Momento de crescimento profissional. Surgirão oportunidades na área, porém fique atento e pondere antes de tomar grandes decisões. Seja realista. Bom momento no campo espiritual.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure dar um tempo nas badalações e agitos. Os astros recomendam um pouco de recolhimento para que você possa ouvir a voz interior. Não se conforme com situações que deixam você infeliz. Com algum esforço, poderá mudar sua vida para melhor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu ritmo de trabalho lhe trará mais dinheiro. Bom para resolver aquelas pendências financeiras. A posição do seu regente é bastante favorável aos relacionamentos, pois a torna uma pessoa mais disposta para amar. Bom momento no campo social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, o astral traz de volta a chance de você buscar um sonho. Você percebe aspectos que precisam ser melhor trabalhados e passa a perceber as coisas sob uma nova perspectiva. Aproveite as oportunidades. Você asssa por um bom momento no campo financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nesta hora, você está mais curioso do que de costume. Quer se inteirar de tudo o que é novo e moderno. Talvez você fique atordoado com tanta coisa lhe chamando a atenção, mas não deixe passar esta oportunidade de ampliar seus horizontes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não se proteja com severidade e seriedade. Seja mais flexível. Defina suas metas! Sem isso, não conseguirá chegar a lugar algum. Estabeleça regras para si, pois a indecisão só tende a travar seu caminho. Bom momento no campo emocional.