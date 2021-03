ÁRIES (21/3 a 20/4)

Preste atenção aos novos contatos, pois eles poderão lhe trazer oportunidades futuras. Novidades darão um colorido especial ao seu cotidiano. Questões que estavam em banho-maria até agora podem ser resolvidas se você se dispuser a isso. Cor: branco. Número: 12.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase de progresso. Seu espírito empreendedor está em evidência. Você está mais sensível para suas finanças. Aproveite a fase para realizar projetos lucrativos. Você estará com pique de sobra no trabalho. Aproveite para mostrar seu talento. Cor: laranja. Número: 1.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

No campo afetivo haverá seriedade e respeito mútuo, sem, entretanto, ressecar o afeto e o romantismo, que estarão muito fortes. Muita franqueza e sinceridade trarão novas energias para as suas relações. O momento é de muita lucidez no seu mundo emocional. Número: 4.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O período promete muita facilidade no trato com as pessoas, especialmente no setor profissional. Encontrará pessoas que agem com justiça e responsabilidade, o que o deixará mais à vontade e animado. O trabalho deverá ser produtivo e você não se sentirá cansado. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Incentivo a buscar intensamente a satisfação pessoal. Você vai se alegrar com os elogios, mas pode sentir que ninguém sabe do que é que você precisa. E você, sabe? A lua lhe deixa mais disposto a organizar rotinas e harmonizar o cotidiano. Cor: azul-celeste. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você estará mais confiante e com determinação para lidar com problemas. Amor: Um amigo, um conhecido, ou alguém que nem chega a tanto, mas que talvez esteja muito próximo, pode entrar em sua vida e mexer fundo com seus sentimentos. Cor: branco. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure olhar a vida com mais otimismo. Dê sua contribuição para ajudar a equipe, porém, não permita que outros realizem seu trabalho. As finanças recebem uma alavancada agora. O céu vai deixar seu instinto mais afiado para negociar e também promete ganhos. Número: 16.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Se você não possui o seu próprio negócio, a ocasião é esta. Lucros e realizações favoráveis. As atividades profissionais também estão passando por uma fase ótima. Procure ouvir mais as pessoas amigas, elas podem te dar bons conselhos e te ajudar muito no futuro. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Afaste de você, do seu corpo, a falta de fé. Abra as portas do seu coração para a vida. Trate de procurar alegria e confiança. Veja as coisas com olhos mais positivos. As coisas boas estão muito mais perto do que você imagina. Vá em busca delas. Esforce-se mais. Número: 22.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno faz com que o dia seja perfeito para todos os tipos de relacionamento. Seu coração está mais generoso nesse período, e sua mente está mais aberta. Todo mundo vai gostar de conviver com você. O Cosmo confere mais praticidade na sua vida, sobretudo no trabalho. Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. A quebra de sua rotina por causa de fatores externos, poderá lhe agradar bastante. Você não gosta de rotina, mas às vezes o comodismo fala mais alto e você fica esperando o acontecimento redentor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Momento bastante favorável para as artes em geral e a comunicação. Desligue um pouco o passado de sua mente e valorize mais as conquistas. O amor promete bons momentos. Para quem está livre a ordem é se aventurar, pois alguém especial poderá surgir.