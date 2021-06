ÁRIES (21/3 a 20/4)

Valorize-se, buscando tudo que contribua para o seu bem-estar. Você se mostra mais receptivo para as interações pessoais. Bom momento para fazer novas amizades. Nas finanças, melhorias financeiras estão vindo, aí! No amor, vai querer romance sério.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você estará muito exigente e vai escolher as amizades a dedo: e quem não puder contribuir para melhorar sua vida ficará de lado. Nas finanças, alguém influente pode lhe ajudar a conquistar grandes negócios. No amor, valorize quem te quer bem.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você não terá com o que se preocupar, pois uma fase de prosperidade profissional se aproxima. Faça um esforço e coloque o seu trabalho em dia. Nas finanças, explore sua inteligência e ganhará muito dinheiro. No amor, momentos de encanto a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sintonia com parceiros profissionais vão surpreender nesse período. Pois a Lua, regente deste signo, incentiva associações. Nas finanças, Arrisque-se um pouco mais! Pois o momento astral favorece grandes negócios. No amor, terá ótimos momentos na vida amorosa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O Sol, regente deste signo, inspira prosperidade. Novos negócios surgirão. Mudanças inesperadas podem mudar sua vida para melhor. Nas finanças, esse é o seu grande momento para progredir. Mexa-se! No amor, muita sintonia na vida familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Adapte-se a realidade do momento. Inove o que faz ou produz para acompanhar a evolução das coisas. Trabalhos criativos terão vez e sucesso, também! Nas finanças, você deverá prosperar muito. No amor, os elos amorosos estarão mais fortes.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque seu lugar ao sol. Corra atrás de seus objetivos, pois seus caminhos abertos para sua realização profissional. Nas finanças, não gaste com supérfluo para não faltar depois para o que for necessário. No amor, tome a iniciativa na vida amorosa, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Chance de sucesso na carreira profissional, pois Júpiter favorece o crescimento de trabalho. Nas finanças, elas tendem a ter melhora gradativa, pois você corre atrás de interesses. No amor, Romance no ar! Imensa felicidade para os casais apaixonados.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Magnetismo em alta favorece grandes negócios. Você está em evidência nos meios profissionais, aproveite para deslanchar sua carreira. Nas finanças, se puder aplique dinheiro empreendimentos imobiliários. No amor, aproxime-se de quem você ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser mais objetivo ao explicar suas ideias, pois você poderá conquistar uma boa parceria e realizar serviços ou empreendimentos conjuntos. Nas finanças, foco nos negócios o tornará mais rentável. No amor, não esconda seus sentimentos de quem ama.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Uma oportunidade de surgir um negócio mais lucrativo não está descartada, pois você corre atrás dela e os astros favorecem isso. Bola pra frente! Nas finanças, parece que chegou sua hora de faturar alto! No amor, concentre-se no bem-estar dos familiares.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É possível avanço dos seus projetos, mas terá que batalhar para que eles se tornem mais viáveis. Nas finanças, o que você conquistou deve ser preservado: não arrisque seu dinheiro em investimento duvidoso, viu? No amor, fase de romances felizes.