ÁRIES (21/3 a 20/4)

Aquele negócio que você sonha, pode tomar forma e lhe render muita prosperidade, mas para isso ocorrer, você precisará colocar seus projetos em ação. Nas finanças, melhorias financeiras estão por vir. No amor, fase de muito romantismo e aventura.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua vontade de progredir está imensa, mas para atingir seu objetivo terá que correr atrás de novos interesses. Nas finanças, prosperidade vai marcar presença se souber negociar e apresentar melhores trabalhos. Astral de fortes paixões repentinas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom momento para tomar decisões ou iniciativas, pois ousadia está em alta. Seu lado empreendedor se manifesta e o que pretende realizar fica mais fácil de se concretizar. Nas finanças, investimento? Só se for de rápido retorno. No amor, romance em alta.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Apesar do seu esforço, você não conseguirá realizar tudo que pretende, mas parte dele será possível de ser realizado. Melhores dias virão! Nas finanças, chance de você faturar mais, mas não como o esperado. No amor, quando o egoísmo some, a felicidade logo aparece.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você nasceu para comandar e só admite sucesso em qualquer empreendimento, pois no seu dicionário não existe a palavra “quase”. Nas finanças, você sempre sabe como empregar bem o seu dinheiro e agora não é diferente. No amor, alegrias lhe rondam.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você agora está confiante que terá êxito em suas atividades, isso é muito, pois está injetando positividade no seu trabalho e isso é meio caminho andado para alcançar o seu objetivo. Nas finanças, êxito financeiro à vista! No amor, muita sintonia a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Às vezes é preciso de um bom empurrão para um negócio desempacar. E nada melhor para isso que um bom investimento para o negócio começar a funcionar melhor. No amor, que tal fazer um belo passeio a dois para quebrar a monotonia da vida a dois?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você precisa de parceria, mas no momento não pode contar com a colaboração alheia. Então, é melhor você seguir o seu destino e esquecer associações. Nas finanças: pode chegar um dinheiro atrasado. Vida amorosa estará repleta de afetividade e alegria.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tudo vai entrar no ritmo desejado, mas antes terá que intervir no que impede o bom desenvolvimento da sua atividade. Ajustes serão necessários para tornar o trabalho mais produtivo. Finanças, situação razoável. No amor, invista não bem-estar familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você terá a sensação de que a sua vida vai mudar para melhor. Saiba que isso é proveniente do seu otimismo. Isso já é meio caminho para tornar realidade essa sensação. O melhor virá! Nas finanças, prosperidade estar por vir! No amor, astral de relacionamentos felizes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Algumas dificuldades serão superadas, mas você terá intervir nas situações para que tome o ritmo desejado. Nas finanças, elas vão entrar no ritmo de trabalho e dinheiro no bolso. No amor, uma paixão inesperada vai lhe surpreender, mas ela logo acabará.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não vá se indispor com amigos por causa de críticas, pois elas sempre ajudam. E nós dar a oportunidade de melhorar o que fazemos. Pense nisso! Nas finanças, clima de prosperidade. Chance de fazer bons negócios. No amor, preserve a harmonia familiar.