ÁRIES (21/3 a 20/4)

Uma oportunidade de trabalho poderá pintar por meio de uma notícia. Fique de olho nos acontecimentos. Afaste-se de pensamentos sombrios para sua vida melhorar. Dinheiro: saiba gastar sua grana com moderação. No amor, um belo amor está no ar!

TOURO (21/4 a 20/5)

Hoje é um dia perfeito para desenvolver o seu trabalho, pois você está muito criativo (a) e não lhe faltará disposição para melhorar e aumentar sua produtividade na sua atividade. Dinheiro: não haverá problema financeiro. No amor, sucesso na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Estar entre os familiares e muitos amigos pode ser uma boa sugestão para esse dia. Lazer: busque ler ou passear para relaxar. Dinheiro: terá bons dias para assuntos financeiros. No amor, se for livre, aproveite para paquerar, pois o dia favorece isso.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure seguir por rumos que correspondam aos seus princípios. Não se desvie disso por nada. Você só se sente bem fazendo as coisas por vias normais. Dinheiro: trabalho de alta qualidade poderá aumentar seus rendimentos. No amor, sucesso na vida amorosa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ótima fase para fazer novos contatos e trabalhar em equipe. O Sol estimula maior produtividade através de associações profissionais. Dinheiro: tenha muita cautela ao aplicar sua grana. Antes pesquise o mercado. No amor, maior cumplicidade a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma tão sonhada promoção na sua atividade não está descartada. Seu trabalho poderá ser reconhecido e lhe trazer prosperidade. Dinheiro: Tudo indica que crescerá financeiramente. No amor, exercite o companheirismo e a afetividade a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Suas ambições mostram-se mais profundas, mesmo que isso não pareça para os que te rodeiam. Cuidado para não passar por cima dos interesses de alguém. Cresça sem prejudicar ninguém. Dinheiro: vontade de ganhar muito. No amor, boa sintonia a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje, o seu poder de negociar mostra-se muito elevado. Colaborando para fazer ótimos negócios. Você tende se aproximar de pessoas que tenham os mesmos interesses que você. Dinheiro: nada mais ou menos. No amor, ótimo clima amoroso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento para fortalecer relações profissionais. Júpiter, regente deste signo, assinala ótimos negócios e prosperidade profissional. Dinheiro: fase de crescimento financeiro. Poupança poderá engordar. No amor, às relações afetivas marcarão o dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você tende a ser mais perceptivo. Você poderá detectar o que não funcionando bem na sua atividade. Assuma seus negócios com mais vigor para atingir suas metas. Dinheiro: Verá a cor do dinheiro com mais frequência. No amor, romances fascinantes à vista!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seus horizontes profissionais tende se expandirem. Momentos de bons negócios lhe aguardam nesta fase. Dinheiro: altos lucros não estão descartados neste período. Diversão: que tal jogar damas ou xadrez? No amor, paixão poderá complicar sua vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Planos para novos negócios recebem ótimas energias. Netuno lhe envia vibrações realizadoras para você concretizar seus objetivos. Dinheiro: sucesso na vida financeira não está descartado. No amor, não faltará compreensão e muito carinho no romance.