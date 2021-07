ÁRIES (21/03 a 20/04)

Alguma mudança para melhor deverá ocorrer na sua vida. Dias de definições, de decisões importantes, de tudo acontecendo em tempo curtíssimo. Os acontecimentos agora dependem da qualidade da sua comunicação. Os astros podem lhe ajudar a entender as mudanças.

TOURO (21/04 a 20/05)

Apague as recordações do passado. Algo que você julgava impossível, vai acontecer. Veja o lado positivo das coisas e sorria. O momento é perfeito para curar velhos métodos e planejar um futuro melhor. Bom momento no campo espiritual.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O período será perfeito para ganhar dinheiro. Faça projetos práticos e objetivos. Lute por eles. Não se contente em adiar projetos, pois as influências astrais são bastante positivas. Ponha em ordem os seus negócios, com boa vontade vencerá.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período propício para realizar suas esperanças e sonhos. Muita compreensão por parte do ser amado. Não perca as boas oportunidades que a vida oferecer. O uso de sua capacidade pessoal torna este dia muito benéfico para você.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Você estará produtivo, original e conseguirá com facilidade pôr em prática o que vem planejando. Hoje você pode acordar disponível à aventura. Liberdade de expressão e a busca de novas alternativas ocupam lugar de destaque. Elevação social.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Momento de renovação. Sua capacidade empreendedora está em destaque e ajuda você a explorar novas possibilidades e experiências. Estímulo para trabalhos em equipe. Invista nos estudos e no trabalho, canalizando sua inspiração para desenvolver métodos mais fáceis.

LIBRA (23/09 a 22/10)

É hora de harmonizar todos os aspectos de sua vida. Pegue mais leve com as pessoas ao seu redor e lembre-se: você vai receber os frutos de tudo que planta! Aproveite esses dias para identificar o limite entre a responsabilidade e a diversão. Busque a sabedoria.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Invista em projetos a longo prazo. Mas é preciso fazer a sua parte com determinação, perseverança e muita fé na sua própria capacidade de chegar aonde quer. Mãos à obra! Vida conjugal e social favorecida, possibilidade de estabelecer equilíbrio e concórdia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está recebendo vibrações de intuição e inspiração, e poderá improvisar e inventar soluções geniais para os problemas práticos. Este momento traz um grande impulso na sua vida. Aproveite o momento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure separar o que é da ordem da realidade daquilo que faz parte do mundo imaginário. Busque produzir ideias que tenham a consciência necessária para que sejam bem aproveitadas. Dia de boas vibrações, muito divertimento e muitas alegrias.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Controle emocional. Hoje, você não vai se perder nas teias dos relacionamentos afetivos. Estará firme, bem seguro(a) nas suas decisões, agindo dentro da razão. No mais, nada de grandes novidades. A saúde atravessa um período de estabilidade.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia inicia um processo de renovação, melhorando suas relações íntimas. As pessoas começam a perceber qualidades suas que estavam escondidas. Esse momento abrirá novas oportunidades em sua vida.