ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Deixe o lado romântico, que existe em você, a mostra. Isso vai surpreender muita gente. Não responsabilize ninguém pelo que não acontece como o desejado. Dê a volta por cima.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fazer acordos é essencial agora. Você tende a se aproximar mais de seus amigos e familiares. Cultive o entendimento e invista em suas alianças de trabalho. Coloque em ordem o que for possível, o orçamento também. Mesmo com sinais de melhoria, não perca o controle.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Agora você se sente emocionalmente ligado a vida e tudo o que fizer será temperado com muito amor. O setor financeiro poderá propiciar vantagens adicionais. Profissionalmente o sinal está verde para você, poderá progredir. Bom momento no campo social. Número: 2.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Não seja imediatista. Não deixe que a teimosia estrague seus momentos mais felizes. No amor, há ocasiões em que, o que menos importa é quem tem razão. Harmonia no lar. Número: 5.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: o romance se torna mais sólido, graças às boas energias astrais. Trabalho: não há mais ou menos. Tudo fica óbvio e os passos seguintes são simples ou são feitos ajustes ou o que não deu certo, deve ficar para trás. Guarde as energias. Cor: verde. Número: 8.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Talvez você precise estar emocionalmente conectado com suas atividades para realizá-las. É tempo de dar prioridade a fazer o que lhe deixa à sua vontade e se preparar para cumprir suas obrigações. Raramente os bons resultados ocorrem por acaso. Cor: rosa. Número: 11.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Trabalho: Tudo o que é planejado tende a ficar melhor. O certo agora é deixar a imaginação e a criatividade a postos para conseguir dar conta do que for preciso. E dá certo! Número: 14.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No trabalho, você estará altamente eficiente e conseguirá manter o controle em qualquer situação. Isso contribuirá para a concretização de seus sonhos. Além disso, pessoas de prestígio estarão dispostas a dar aquela forcinha para você. Cor: laranja. Número: 17.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ponha em prática as coisas que estiverem ao seu alcance. Tudo cresce. Vida afetiva favorecida: sinceridade a aproximação nos relacionamentos. Muito movimento para a sua vida, muita alegria e atividade. Bom momento no campo sentimental. Cor: branco. Número: 20.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A disposição astral pede muitos momentos de descontração com amigos. Afinal, nesta semana, seu signo está localizado em um setor interessante para práticas sociais. Assim, nada como a companhia de pessoas queridas respeitando o momento atual. O momento favorece as associações. Número: 23.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O cotidiano vai bem e agora você volta a pensar nas suas grandes metas. A abertura para novos conhecimentos e oportunidades de surgimento de amigos reais facilitarão o desenvolvimento da flexibilidade projetando planos. Cor: azul. Número: 26.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Controle as mudanças de humor para não afastar pessoas queridas. Nesta semana, uma amizade do passado pode ser reatada. Na profissão saiba lidar com desafios diários. Seja mais diplomático e estrategista em suas iniciativas. Cor: amarelo. Número: 29.