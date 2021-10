ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lute pelos seus objetivos sem passar por cima das pessoas. Mire o futuro sem tirar os pés do chão. Ou seja, pense grande e pense longe, sem deixar que as idealizações tomem conta. O momento é de crescimento. Bom momento no campo profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalhe com otimismo, juntando o útil ao agradável e verá os resultados. Reserve um tempo para dar aquele capricho no romance. Fase favorável para viver um relacionamento afetivo mais intenso do que o de costume. Bom momento no campo social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure melhorar o seu bom humor, pare com essa mania de reclamar de tudo e de todos. Tente ver a vida com olhos mais alegres, com pensamentos mais positivos. A vida não é tão feia assim como você pinta. Levante sua cabeça, olhe a seu redor, curta a vida. Abra o seu coração. Bom momento no campo sentimental.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

A preguiça hoje, resolveu fazer ponto em sua casa e, se você deixar, ela vai passar o dia com você lhe fazendo companhia. Se você tiver com os compromissos em dia aproveite e curta essa sensação gostosa. Mas se não estiver, nada como um banho frio para espantar esse hóspede.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Este é um período de realizações. Atividades em grupo estão em alta, e você está mais predisposto a interação com outras pessoas. Saiba dividir a liderança e agir de forma coletiva. Bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Suas metas devem ser delineadas nestes dias. Se você quer ver seu trabalho realizado de forma correta e estruturada, é bom que acredite num resultado positivo. No amor, a fase atual é mais romântica e idealista. Bom momento no campo amoroso.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cultive sua harmonia interior, você ficará mais autoconfiante. Momento de aventura e divertimento. Você está mais sociável e viajar, pode ser bastante positivo. Faça atividades diferentes e relaxe. Bom momento no campo familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Provavelmente hoje será um dia de muitas realizações, o momento está excelente para colocar os seus projetos de vida em prática. Aproveite. No plano profissional, pode sair agora aquele aumento, saiba aguardar o momento certo para agir. No amor, muitas novidades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia favorável para tomar decisões definitivas, pois a vibração do dia é de muito movimento e mudanças. Antes de resolver alguma coisa, em qualquer campo, dê um tempo para sua mente refletir. Procure esmiuçar todos os lados da questão e ser imparcial no julgamento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não se deixe cegar pelas convicções radicais demais. Elas podem atrapalhar. Você estará extremamente ágil no trabalho. É tempo de ir em busca de novos horizontes e crescer. A situação financeira tem tudo para se equilibrar agora. Cor: azul-escuro. Número: 23.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Disposição mais tolerante e bem-humorada, muita afetividade, o que facilitará as suas relações sociais. Hoje você está o confidente ideal, pois saberá dar sábios conselhos e carinho para os necessitados, além de oferecer-lhes sua capacidade de guardar segredos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dê atenção à família, pois você terá a missão de manter todos unidos. Busque atividades que promovam o bem estar do corpo e da mente. Pratique atividades físicas como forma de dar vazão às energias em excesso. Bom momento no campo pessoal.