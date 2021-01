ÁRIES (21/03 a 20/04)

Cuidado com as coisas que você pede. O céu pode te atender. Mantenha a calma e saiba esperar pois tudo acontece no momento certo. Essa fase acentua sua percepção do mundo e sua intuição. Você está mais sagaz, postura ideal para fazer uma avaliação dos objetivos.

TOURO (21/04 a 20/05)

Acredite em sua força interior e siga seu caminho com passos firmes. A Lua ocupa sua área de relacionamento e lhe pede foco para estabelecer uma vida afetiva sólida ou manter cada vez mais firme a já existente. Da boa admiração dos seus compromissos depende quase tudo.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Neste período, você sentirá grande desejo de liberdade e independência. Restrições de qualquer gênero são muito incômodas. Não se estranhe se tomar algumas atitudes inéditas, surpreendendo as pessoas que te conhecem. Surpresas no setor amoroso. Número: 4.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você está mais perspicaz com relação às coisas práticas e materiais, sabendo escolher caminhos e pessoas que sejam realmente úteis para a sua vida. Você luta com diplomacia pela sua segurança material e ninguém o (a) acusará de interesseiro (a). Número: 7.

LEÃO (22/07 a 22/08)

O trabalho em grupo será vantajoso. Aproveite sua popularidade para fazer contato com quem lhe interessa. Seu carisma está em evidência e facilita a convivência com os outros. Muitas aventuras podem surgir no nível afetivo, e seus instintos podem orientar suas escolhas.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase, o Cosmo te ajudará a realizar alguns desejos materiais. É bem possível que aquilo que você tanto queria esteja bem mais perto. Vale lembrar, no entanto, que tudo isso acontece graças ao suor diário que é derramado em suas atividades. Cor: bege. Número: 10.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Aumento de sua espontaneidade ao lidar com as pessoas do seu convívio. Cuidado ao dizer o que pensa, já que você se deixa levar por seus instintos hoje. Cor: havana. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cumpra com suas obrigações no trabalho. Esforce-se ao máximo, pois você está sendo admirado (a) de longe, tem alguém olhando o seu trabalho e gostando muito. Não deixe furo, pode pintar agora uma grande oportunidade, talvez a maior até hoje. Cor: cáqui. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Este período vai acender uma luz interior adormecida. Tente reavaliar suas decisões anteriores. Você vai poder voltar atrás em alguma coisa e retomar sua felicidade. Você terá vantagens em todos os assuntos que dependem de cálculo, números e criação. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: O que precisava de um empurrãozinho pode acontecer em tempo recorde. Não deixe nada pela metade, fale objetivamente e defina direções. Cor: verde-claro. Número: 22.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia calmo, você poderá ter a impressão que todo o mundo está perfeito, e nada precisa ser mudado. É que você está meio sonhador (a). Se você quer realmente grandes acontecimentos desse tipo, precisa ir à luta. Todo mundo deve contribuir com um pouquinho. Número: 25.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O Cosmo lhe trará as chances de que precisa para se renovar. Aproveite as oportunidades. E atenção: encontros afortunados podem acontecer agora. Seja muito feliz! Grandes mudanças com cortes radicais. Mude até de casa, mas faça uma escolha no tempo.