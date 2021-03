ÁRIES (21/3 a 20/4)

Possibilidade de encontrar alguém com quem tenha muita afinidade. No mundo das ideias, todo mundo é livre e inteligente e parece se entender muito bem. Mas o que você gosta mesmo é de intimidade. Bom momento no campo profissional. Cor: vermelho. Número: 04.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Usar azul e branco lhe trará força, pois será difícil escapar de confusões e intrigas. Fique na sua e cuide do que realmente interessa: você e sua família. Procure se organizar. Cor: rosa. Número: 07.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Novas alegrias no amor e na vida social; algo que não vai bem no trabalho terá que ser mudado para que possa haver progresso. Não queira resolver tudo de uma só vez, aprenda a dividir as responsabilidades. Cuide de sua aparência pessoal. Novidades no amor. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Momento muito positivo para o setor de trabalho. Boas chances de fazer o seu pé de meia. O dinheiro chega através do trabalho duro, mas é seguro. Não deixe, entretanto, que pensamentos de arrogância e orgulho atrapalhem o que você já conseguiu. Pense muito antes de gastar. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Procure ambientes mais acolhedores e busque o amparo de que você precisa. É momento de fortalecimento e harmonização emocional. Aproveite a ocasião para fazer contatos importantes para a sua vida profissional e pessoal. Bom momento no campo afetivo. Número: 16.

VIRGEM (23/08 a 22/9)

Procure entender que a imaginação, quando bem usada, pode ajudar a manter saudáveis os relacionamentos. Quando as questões afetivas estão em alta, a necessidade de colorir as relações amorosas com mais romantismo também fica amplificada. Cor: salmão. Número: 19.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As parcerias estão duplamente abençoadas nestes dias. Deixando as ilusões de lado e encarando a realidade como ela é, as mudanças serão significativas. Você saberá usar a diplomacia para atrair as pessoas ideais, que lhe abrirão perspectivas. Cor: verde-claro. Número: 22.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta sua vontade de trabalhar e de disciplina, jogue sua energia na conquista de obter a vida do céu, o tempo inteiro, dentro de si mesmo. Tente realizar a interligação do sagrado com o prático, trabalhando com determinação o céu que há em você. Cor: bege. Número: 25.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aproveite sua grande energia e boa disposição e se lance para longe, numa grande viagem, em busca de algo maior e com outro plano. É a hora de saber passar a sabedoria para outros que não a têm e de ir em busca do mestre que há dentro de cada um. Número: 28.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Você terá força para escolher o que deve permanecer em sua vida. Afaste-se de tudo que tiver energias negativas. Faça o possível para aproveitar uma chance no setor de trabalho.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Alguém com saudades pode aparecer e tentar uma reconciliação. É um período romântico e as decisões devem partir do coração. Talvez seja obrigado a achar um projeto financeiro. Saúde boa. Pressentimentos acertados quanto às próprias possibilidades no trabalho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O ponto forte do dia é seu ambiente de trabalho. Se sentir a sensação de não ter controle sobre uma situação, busque dentro de si a saída correta. Siga a intuição. Número: 34.