ÁRIES (21/3 a 20/4)

Astros favoráveis. Reveja suas metas que podem ser mais ambiciosas agora, e não abra mão delas de jeito nenhum. Mesmo que digam o contrário. Você se sente motivado a participar de atividades em grupo, o que beneficia os diálogos. Cor: verde-escuro. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Para que tudo que espera aconteça logo, acredite em sua competência! Não ligue para comentários; só assim você terá sua chance e crescerá na profissão. Você apostará na ousadia e isso pode provocar inveja. Saúde boa. Cor: amarelo-canário. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você poderá fazer um bom negócio e conseguir um financiamento. Ouça os conselhos úteis de pessoas amigas, que lhe ajudarão a ver as coisas de um ângulo mais prático e positivo. Bom momento para os pedidos de caráter financeiro. Aja com equilíbrio. Cor: rosa. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita estabilidade no setor financeiro. Os negócios poderão render uma boa quantia em dinheiro nesse período. Procure manter os pés no chão e não sonhar alto demais. No plano familiar receberá todo apoio que precisar. As amizades estão favorecidas. Cor: salmão. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Procure ficar alerta as intuições para captar as respostas que necessita para suas questões. Momento de repor sua vitalidade e harmonia. Recolha-se e organize sua mente. Cuidado, apenas, para não se colocar em uma posição isolada demais. Cor: vege. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tempos de esperanças e otimismo se iniciam e pedem garra na área profissional. O Sol revela uma fase próspera e requer energia de sua parte. Bom momento no campo sentimental e profissional. Projeção financeira. Saúde boa. Cor: azul-turquesa. Número: 18.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O magnetismo toma conta de você e não será difícil acessar sua alma para saber quais são suas qualidades essenciais e suas necessidades. Aja com cautela, sabendo que tudo tem a hora certa para acontecer. Bom momento no campo espiritual. Cor: cáqui. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Saiba manter o controle de si mesmo e ver as coisas sob um ângulo lúcido no amor. Evite fazer qualquer negócio cuja documentação não esteja em ordem. Não se ligue muito às recordações, vão acontecer algumas novidades que mudarão as coisas. Número: 24.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Para agradar a um sagitariano, o primeiro passo é fugir da rotina. São aventureiros, destemidos e exagerados, então, um presente exótico e até extravagante é agrado. Dicas: Livros, passagens para viagens, mochila e outros objetos para acampar. Número: 27.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Um amor incrível poderá surgir onde você menos espera. A cumplicidade marca as amizades nesse momento. Saiba identificar os verdadeiros sentimentos nas relações pessoais. Procure separar os verdadeiros amigos. Você vive um bom momento no campo familiar. Número: 30.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No plano sentimental, está na hora de você transformar a fantasia em realidade e começar a agir, não fique de braços cruzados esperando os acontecimentos, faça as coisas acontecerem. Você deve dar a entender ou dê pelo menos uma dica a pessoa amada. Número: 33.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você estará mais perseverante e forte para realizar as coisas que lhe interessam. Evite confrontos desnecessários. A Lua estimula sua personalidade mais lúcida e aventureira. Planeje mudanças que deseja fazer. Sorte no amor. Cor: azul-celeste. Número: 36.