ÁRIES (21/3 a 20/4)

Expansão, crescimento, sucesso e boa sorte. Tudo isso faz parte do seu panorama profissional no momento. Mas não espere que o acaso dê conta de tudo. Tenha iniciativa. Bom momento no campo profissional. Progresso financeiro Cor: azul-celeste. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Todas as áreas da vida estão favorecidas. Concentre esforços em atividades prazerosas, pois isso te deixará mais confiante para planejamentos futuros. Cor: laranja. Número: 7.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Faça alguma cosia, queira algo e não fique parado. Trabalhe sem parar e conseguirá o progresso. Bem-estar interior, docilidade e alegria no comportamento. Haverá facilidade na vida cotidiana, por causa de sua simpatia e boa vontade. Cor: verde-claro. Número: 10.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você terá sucesso em seu trabalho, se seus objetivos forem determinados. Resolução de problemas afetivos; paciência e compreensão. Favorável para investimentos ou compras e vendas de grande porte. Bom momento no campo sentimental. Cor: grená. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A carreira profissional recebe uma alavancada agora. A boa estrela vai favorecer seu progresso. Em relação a dinheiro, é bom ir devagar nos seus gastos. Bom momento no campo espiritual e amoroso. Projeção social. Saúde boa. Cor: vermelho. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dedique mais tempo aos cuidados pessoais. Procure fazer exercícios e estabeleça uma dieta balanceada. Suas chances de ganhos, inclusive financeiros, tendem a aumentar. Bom momento no campo financeiro e sentimental. Cor: azul-turquesa. Número: 19.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Coloque seus planos em prática e até mesmo, as finanças melhorarão. Procure não se envolver em problemas dos outros. Eles podem lhe trazer uma energia negativa, você não precisa! Bom momento no campo profissional. Cor: amarelo-canário. Número: 22.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste período você se sentirá muito mais tranquilo e bem menos ansioso. Se você puder, um jantar especial lhe fará muito bem, para revigorar o corpo e a alma. Pode dormir um pouco mais tarde, pois as vibrações noturnas lhe serão mais favoráveis. Amor favorecido.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O setor de trabalho está favorecido. Grande capacidade de inventar e improvisar na vida prática. Se o caminho se fecha de um lado, você rapidamente descobre outro, e assim vai seguindo. Não se assuste com os obstáculos, saiba que eles sempre aparecem e somem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. O momento é favorável para grandes tomadas de decisões profissionais. Alie essa firmeza a sua sensibilidade e aproveite a satisfação no trabalho. Cor: amarelo-ouro. Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento favorável para você encontrar pessoas que serão muito importantes na sua vida. Se você procura um sócio ou algum colaborador para qualquer setor, há de encontrar um à sua altura. O período também está ajudando a descomplicar a sua vida profissional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua capacidade de comunicação está especialmente aguçada. Aproveite para esclarecer as dúvidas. Trabalho: Deixe tudo como está. É por pouco tempo. Mais tarde será possível pensar em novos começos. Bom momento no campo familiar. Número: 28.