ÁRIES (21/3 a 20/4)

Se depender de ajuda alheia para completar alguma coisa, pode contar que algo ficará inacabado, pois no momento, não há sinal de generosidade no ar. Portanto, conte só com você. Finanças, risco em investimento. Segure seu dinheiro. Amor: só chamego!

TOURO (21/4 a 20/5)

Problemas materiais pode lhe deixar estressado. Não entre em conflito com colegas de trabalho, pois isso, não resolverá nada. Com firmeza e garra você chegará aonde quer. Nas finanças, situação estável. No amor: lealdade fortalecerá o relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Comunicação em alta. Ótimo momento para você se destacar na vida social, pois você saber dizer as coisas certas no momento certo. Nas finanças, sucesso com vendas e publicidade, pois o momento astral favorece isso. Amor, vida afetiva promete alegrias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

‘Seu senso de observação está em alta nesse período, o que pode contribuir para identificar o que precisa melhorar na vida profissional e pessoal. Nas finanças, você tende a prosperar e crescer financeiramente. No amor, um clima de felicidade tomará conta de você.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os astros favorecem as atividades intelectuais. Excelente momento para expor ideias e buscar apoio das pessoas. Bom também para jogar damas e xadrez. Nas finanças, o momento favorece investimentos. Amor: muitas alegrias para casais apaixonados.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu projeto de vida tende prosperar aproximando você da zona de conforto que você almeja. Diversão: no momento o que você mais quer e se divertir para relaxar da tensão do dia a dia. Nas finanças, situação estável. Amor: clima de romance e paixão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As relações estremecidas poderão tomar um novo rumo, pois você está mais flexível e ficará mais fácil fazer um amplo entendimento. Ótimo momento para você colocar a vida prática nos eixos. Finanças: crescerão. No amor: sucesso na vida a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A variedade de informações que você recebe lhe estimulará a investigar possibilidades de êxito nas suas atividades, principalmente, nas suas últimas iniciativas. Finanças em fase de crescimento. No amor, pode esperar uma fase animada com os parentes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sorte está ao seu lado. Aproveite para negociar bem o seu serviço e faturar melhor. Bom momento para passear e se divertir. Nas finanças, boa aceitação do seu serviço tende aumentar os seus ganhos. No amor, facilidade para amar e fazer alguém feliz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, evite depender de alguém para levar os seus projetos adiante. O momento astral não é dos melhores para contar com a colaboração de ninguém. Diversão em alta e gasto também! No amor, perdoe rompantes da pessoa amada. E os seus como ficam?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Bom momento atrair contatos que possam ajudar você a crescer na sua atividade. Os bloqueios que travavam o desenvolvimento dos seus trabalhos vão ficando para trás e dando espaço para o progresso chegar. Finanças estáveis. Amor: romance à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Já é hora de você pensar na sua segurança econômica. Para isso, terá que gastar menos e capitalizar mais. Finanças: procure fazer boas parcerias para que possa fazer o seu negócio crescer e as finanças também. Amor: vida afetiva promete alegrias.