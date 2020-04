ÁRIES (21/3 a 20/4)

Desligue-se um pouco de diversão: quanto maior for sua dedicação ao trabalho maior será a produtividade. Nas finanças, um avanço financeiro não está descartado. No amor, procure ficar mais perto de pessoas queridas. Isso pode levantar o seu astral.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você vai marcar presença nos meios profissionais, pois a qualidade e a praticidade dos seus serviços vão ser reconhecidas e lhe trazer fama. Nas finanças, tendência a fechar grandes negócios e aumentar sua renda. No amor, muita cumplicidade na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tendência a atingir seus objetivos, pois você faz por onde os merecer. Bom momento para estudos. Nas finanças, bom planejamento de negócios pode trazer bons resultados financeiros. No amor, vontade de ficar a sós, pode marcar o seu dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Dê apoio a quem lhe ajudou a crescer e ofereça ajuda a quem precisar. Assim, a luz do Criador lhe iluminará sempre. Bom momento na vida social: conversas prazerosas e novas amizades. Finanças, estáveis. No amor, dedique mais tempo à pessoa amada.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não permita que pessoas invejosas fiquem sabendo dos seus resultados positivos, pois de alguma maneira poderão lhe prejudicar. Nas finanças, que tal gastar menos para lhe garantir um futuro promissor? No amor, convívio amoroso promete alegrias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Eis um bom momento para você divulgar seus serviços, pois os astros favorecem a comunicação. Sintonize-se com quem possa lhe ajudar a crescer. Nas finanças, elas continuam estáveis. No amor, sentimentalismo em alta e convívio amoroso agradável.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os astros trazem fortes emoções para o dia de hoje. Coisas inesperadas poderão lhe tirar a santa paz e agitar sua vida, mas também, poderão acontecer coisas boas para melhorar a sua vida. Finanças: tendem a lhe trazer alegrias. Amor: romance à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não empreste a quem que só lhe procura quando quer dinheiro. Lembre a eles que banco tem muito dinheiro para emprestar! Estará muito social e fará ótimas amizades. Nas finanças, chance de melhoria financeira. No amor, se mostrará muito apaixonado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Pode apostar. Você vai produzir acima do normal e faturar como nunca. Não se desvie disso, viu? Diversão: que tal assistir uma tal bem humorística? Nas finanças, divirta-se sem comprometer o orçamento. No amor, felicidade a sua disposição: ame!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O restante do mês lhe reserva sucesso nos negócios, mas, mesmo assim, você terá de correr atrás deles. Mexa-se! Vida social tende a ser muito divertida. Nas finanças, tente expandir negócios e prosperidade virá! No amor, passeios românticos fortalecerão elos conjugais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nesses dias o trabalho pode exigir mais dedicação, do contrário, você não dará conta das demandas. Diversão: pode lhe descontrair muito, portanto, divirta-se! Finanças: em alta. Prosperidade à vista! No amor, pode apostar na felicidade: romance no ar!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Boas ideias invadem sua mente, o jeito é colocá-las em prática e aguardar resultados que deverão ser ótimos pela grandiosidade das suas ideias. Nas finanças, Júpiter e Netuno, anunciam: prosperidade financeira. Amor: mostre seu lado romântico, viu?