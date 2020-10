ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua vontade de progredir é imensa. Você vislumbra muitas possibilidades para sua vida profissional. No final você saberá selecionar as mais viáveis. No amor, no momento estão favorecidos os amores reais que não prometem eternidade. Cor: azul.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua popularidade aumenta; aproveite para trocar ideias com pessoas influentes. As parcerias estão favorecidas. Finança: sem perder tempo, reveja as prioridades e só gaste dinheiro com o que dá resultados. No amor, relação afetiva ganha mais brilho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Uma nova disposição de planetas trará o equilíbrio e a sorte que precisava para conquistar o tão sonhado progresso profissional. Você saberá equilibrar receita e despesa da sua atividade. No amor, você poderá resolver uma situação sentimental.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Olho vivo! Seus planos podem tomar um rumo não previsto. Tenha cautela para não se decepcionar. Não dê um passo maior que a perna. Gaste só no necessário. Dias melhores estão vindo aí! No amor, curta o romance com mais leveza e sentimento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Poderá alcançar suas metas profissionais se mantiver os seus afazeres em dia. Tire o dia para fazer contatos. Eles trarão bons negócios. Finança: de um modo geral, essa será uma fase de lucros. No amor, no momento, não há espaço para amor morno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O universo está a seu favor. Aproveite esse bom momento astral para embalar sua atividade profissional. Produza mais e melhore a qualidade do seu trabalho. Assim, terá condições de progredir. No amor, poderá pintar uma nova paixão em sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento é bom para se dedicar às atividades do seu trabalho que exijam maior prioridade. Este é o momento de colocar a sua vida em ordem, especialmente no quesito financeiro. No amor, sua simpatia vai atrair boas amizades no seu meio social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período, poderá surgir uma boa oportunidade para se dar bem no setor profissional. Fique alerta para não deixá-la escapar quando ela aparecer. Finança: saberá planejar investimentos a curto prazo. No amor, os momentos a dois serão bem usufruídos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tudo pode ser resolvido de maneira positiva. Desde que aceite a colaboração de quem tem experiência e chegou lá. Finança: Poupar ou gastar? Se quiser ter um futuro promissor. Escolha a primeira opção. Amor: vai querer mais reciprocidade no amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu trabalho passará por momentos de avaliação e o resultado vai depender muito mais de você. Portanto, nesse período,, capriche no que faz para ter aprovação! Finança: novas atividades darão maiores lucros. No amor, um passeio a dois alegrará o romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Plante agora para ter reconhecimento no futuro. Um curso de capacitação profissional é uma boa pedida para quem deseja progredir. Finança: não torre o seu dinheiro. Ao contrário, procure aplicálo em um bom investimento. Amor: use mais carinho para alegrar quem ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A capacidade de tomar decisões sobre questões importantes poderão adiantar seus planos. Sua competência será reconhecida pelos demais. Poderá até tornar-se um líder! Amor: não faltará disposição para tornar o romance mais fascinante. Que bom!