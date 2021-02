ÁRIES (21/03 a 20/04)

Se você pretende sair, priorize lugares movimentados e cheio de gente otimista. Marte favorece troca de experiências profissionais. Sabedoria nunca é demais, não é? No amor, seu lado afetivo poderá se complicar se você não controlar o seu lado mandão.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amizades ou inimizades são possíveis nesse momento. A competitividade está em alta e sua posição de destaque pode incomodar muita gente. Olho vivo! No amor, você tende controlar tudo ao seu redor. Cuidado para não magoar a pessoa amada, viu?

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Será ótimo passar o dia de bem com a vida, mas para isso, terá que adotar um ritmo mais tranquilo no seu cotidiano. Devagar e sempre é o lema perfeito para você. No amor, use o seu encanto ou carisma para conquistar quem lhe interessa ou ama.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Produtividade de boa qualidade, fará toda diferença na hora da competição. Tudo funcionará bem se você se esmerar no que faz. A Lua lhe inspira e lhe dar condições de fazer trabalhos interessantes. No amor, clima de paixão esquentará o romance.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Suas habilidades serão reconhecidas por pessoas influentes. Isso lhe dará destaque e poderá trazer prosperidade. Aproxime-se cada vez mais de pessoas importantes para ter mais condições de bons negócios. No amor, não deixe a família em segundo plano.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Não se desgaste fazendo as mesmas coisas e sem resultados desejados. Use novas estratégias e isso, poderá trazer melhores resultados. Um pouco de ousadia poderá ser o seu passaporte para a prosperidade. No amor, viva em paz com quem te ama.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O período traz maior dinamismo para conduzir suas ações, tornando a fase mais produtiva. Com as áreas profissional e material favorecidas, oportunidades surgirão acima do que você imagina. No amor, é hora de um ceder para haver harmonia, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você tende inspirar as pessoas. Clima oportuno para você liderar grupos de trabalho. Seu otimismo está em alta e isso, favorecerá se destacar e realizar tudo com êxito. No amor, assuntos envolvendo a família marcarão o seu dia. Compreensão terá sua vez.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu lado intuitivo é despertado por Sagitário, inspirando novas experiências. Seu lado criativo está nas alturas favorecendo fazer tudo de forma melhor. Sucesso virá depois! No amor, evite badalações, prefira passar mais tempo com quem te ama de verdade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Momento indicado para acionar planos e colocá-los em ação. Saturno promete vida-longa para trabalho bem planejado. Disposição para avançar profissionalmente é o primeiro passo alcançar o que almeja. No amor, o bom senso comanda a vida a dois.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Aproveite sua energia criativa para dar partida em busca do que almeja. Seu talento deseja se manifestar por meio do trabalho que por sinal, poderá ser dos melhores. No amor, você tende mostrar mais afeto e fará de tudo para fazer quem te ama feliz.

PEIXE (20/02 a 20/03)

Você poderá sentir vontade de se desligar de suas tarefas profissionais para se ligar na vida social. A Lua deixa você um pouco dispersivo. Concilie prazer e obrigações. No amor, momento de elevação afetiva e de alta cumplicidade na vida amorosa.