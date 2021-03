ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Trabalho: Assuma a frente do que o interessa, sem hesitações e exponha suas ideias do mesmo jeito. Os resultados de agora dependem da sua autoconfiança. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótima fase astral, por conta disso, é que novas pessoas surjam em sua vida. Uau! Será que se trata de um romance? Outro assunto importante: ganhos financeiros também são propícios para esta semana. Atenção! Hoje as oportunidades de ganhar dinheiro não serão poucas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O amor com que tanto sonha está dentro de si. Dedique-o às pessoas que merecem e procure construir relações sólidas e ricas. Você terá mais ânimo para curtir os bons momentos da vida. Bom momento profissional. Saúde boa. Projeção social. Cor: vermelho-sangue. Número: 4.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Bom dia para meditar. A saída para os problemas no amor é sentar e conversar. Explique as suas necessidades e ensine a ele o que o faz feliz. Por mais que o relacionamento seja recente, é importante você dialogar muito. Bom momento no campo afetivo. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O momento está lhe pedindo mais garra em relação ao trabalho. Por isso, estimule seu ânimo e sua força de vontade! Apesar de estar numa fase bastante positiva, não se esqueça de ficar em contato com sua fé. Não seja tão exigente evitando afastar pessoas legais. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Corra atrás de seus planos para ter rendimentos favoráveis. O período traz mais sensibilidade e criatividade para agir em sua vida em geral. Aproveite esta fase para correr atrás de seus objetivos e desejos. Sua percepção do mundo à sua volta está mais clara. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Planeje-se para os próximos dias e coloque suas atividades em dia. Aumenta sua autoconfiança para lidar com desafios em sua vida financeira. Os encontros são muito mais prazerosos nesta fase.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia deverá correr tranquilo, sem muitas novidades. Aproveite para curtir os amigos, visitar parentes, etc. Os assuntos relacionados ao lar e à família poderão ser solicitados com mais facilidades. Bom momento no campo profissional. Cor: amarelo-canário. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período é de realização de anseios afetivos. Sucesso nos empreendimentos. Você atravessa uma fase de maior expansividade e isso favorece contatos em festas e reuniões. No amor, o clima é de total rendimento. Aproveite para fazer planos. Cor: branco. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: a paixão marcará presença em seu relacionamento. Aproveite. Trabalho: As chances de expansão continuam aparecendo. Nem sempre serão claras, mas continuam surgindo. Avalie-as criteriosamente, sem impulsividade. Período de muita maturidade e posturas racionais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Faça aliados. Você estará em uma ótima fase financeira, com chances de ganhar um dinheiro inesperado. Seja paciente com seus familiares. Sua vida profissional começa a melhorar muito.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seja persistente nos deveres que tem a cumprir. Reflita bastante antes de dar a sua opinião sincera e exponha seu ponto de vista sem ferir ninguém. Use cores fortes e boa sorte. Pessoas interessadas na sua companhia não vão faltar. Abra seu coração.