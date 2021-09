ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os aspectos profissionais são beneficiados pelos astros, e o momento é ótimo para desenvolver qualquer tipo de atividade. Dia favorável para tomar decisão importante. Nas finanças: invista só depois de analisar mercado. Amor: muita sintonia a dois.

TOURO (21/4 a 20/05)

Não adianta querer dar conta de tudo sozinho. Divida responsabilidades. Dessa forma, ninguém se estressará, principalmente você, que está querendo progredir. Finanças: é hora de investir sua grana, mas só, com muita segurança.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para conquistar alguma coisa você primeiro precisa querer e depois agir. Então, não perca tempo: mexa-se! Pois, os astros acenam prosperidade. Nas finanças, talento para serviços criativos fará você ganhar muito dinheiro. Amor: muitas emoções a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tenha cuidado com o que fala ao defender suas ideias, pois alguém poderá não lhe entender e gerar conflito. Alerta para a falta de sintonia com as pessoas ao seu redor. Nas finanças, prosperidade vai motivar novos investimentos. Amor: alegrias no lar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os prazeres são essenciais para o bem-estar, mas não se esqueça que cumprir com obrigações deve ser sempre prioridade, pois é dela que sai os recursos para você se divertir. Finanças: possível êxito financeiro. Amor: hoje, o seu lado afetivo se aflora.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Agir de maneira objetiva lhe ajudará ficar mais próximo de alcançar o que almeja sem se estressar. Neste momento a Lua incentiva a curtir o que o mundo tem de bom. Nas finanças, melhoria nos negócios e nas finanças. Amor: trocas afetivas favorecidas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua exalta o seu lado altruísta. Ótimo para ajudar quem precisa ou para agradecer quem já lhe ajudou. Carreira em fase de crescimento: êxito profissional à vista! Nas finanças: tendem melhorarem. No amor, uma amizade poderá virar romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Experiências com pessoas especiais vão beneficiar as suas atividades, pois você está aberto para aprender com quem sabe mais que você. Alguém tende lhe ajudar! Nas finanças, perspectiva de negócios mais lucrativos. Amor: bom momento para dialogar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros fortalecem sua força interior, lhe enchendo de confiança para você enfrentar desafios. Finanças: saiba conciliar os seus interesses ao das outras pessoas, Mas sem prejudicar os seus. Amor, sua afetividade é estimulada pelo bom convívio familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, a sua capacidade de interagir no seu meio profissional o destaca das demais pessoas não só do ponto de vista social como do emocional. Nas finanças, trabalho criativo fará você faturar acima do normal. Amor: vida familiar lhe reserva muitas alegrias.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A sua criatividade se alia a objetividade, trazendo-lhe mais chances para alcançar o que quer, tanto, profissionalmente, como financeiramente. No amor, seu poder de conquista está aguçado. Romance à vista.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As alianças e trabalhos em equipe tendem a se fortalecer neste momento. Diversão: poderá ser um santo remédio para você aliviar a tenção do dia a dia. Nas finanças, há chance de crescimento financeiro. No amor, astral de cumplicidade na vida a dois.