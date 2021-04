ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste momento a colaboração e o auxílio às pessoas de seu trabalho podem trazer realização. Você passa muita confiança. Aproveite suas ideias preparando as condições ideais para colocar em ação seus planos, sejam eles profissionais, pessoais ou afetivos. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótimo momento para o plano financeiro. Progresso nos negócios e lucros. Trabalhe dentro da realidade, que você irá melhor. No amor, pode preparar o seu coração para novas emoções. Curta todos os momentos com muita intensidade. Lute pelos seus ideais. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A área de maior atuação e interesse hoje será trabalho. É preciso saber dosar o gasto de sua energia com isso para não se esgotar no fim do dia. Se você puder unir sua criatividade a sua necessidade de relaxamento, dentro das regras atuais, vai encontrar uma fórmula perfeita. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Até que ponto é possível conciliar trabalho e criatividade. Um impulso criativo nasce espontaneamente e não pode ser controlado. A criatividade se apoia num rigoroso trabalho técnico. É assim que nasce a arte. Bom momento no campo profissional. Aproveite! Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Neste dia, a harmonia interior e a capacidade de unir as pessoas ao seu redor estarão bem estimuladas. Este momento representa a recompensa por seus esforços para criar relacionamentos estáveis. Bom momento no campo sentimental. Cor: verde-escuro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque curtir programas que reforcem seu lado intelectual e sua autoestima. Não espere pelos outros, vá você mesmo em busca do que deseja. No setor amoroso, dia de muita realização. Bom momento no campo espiritual. Cor: laranja escuro. Número: 14.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Será bom prestar atenção em sua intuição. Acredite em sua percepção interior e deixe que ela guie suas ações, pois isto facilitará, e muito as relações com amigos e familiares. Bom momento no campo profissional e financeiro. Sorte no amor. Cor: vermelho-sangue. Número: 18.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Apoio familiar, prestígio e destaque. Boas influências sobre superiores. Mas não confie muito em promessas exageradas. Ótimo dia para agir. Hoje você poderá fazer bons negócios e ainda aproveitar as oportunidades que estão aí a sua volta. Cor: azul-escuro. Número: 21.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Estão favorecidas as mudanças de residência. Novas possibilidades e novidades interessantes. Evite, em seu trabalho, choques com superiores. Ponha toda a sua diplomacia e a sua finura em jogo para dominar a diversidade. Cor: amarelo-canário. Número: 25.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nestes dias, mudanças inesperadas podem ocorrer, o que não significa necessariamente algo ruim, mas uma nova postura diante dos acontecimentos. Evite atitudes impulsivas e irrefletidas. Bom momento no campo sentimental e amoroso. Cor: amarelo-ouro. Número: 28.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Bom período para lidar você com pessoas idosas. Alguém de mais idade zelará pela sua felicidade. Se você está pretendendo mudar de emprego ou fazer um curso, será possível, principalmente se você ainda não tem uma profissão definida. Número: 31.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste período fica mais fácil lidar com questões materiais. Que tal fazer movimentos que contribuem para sua estabilidade? É hora de utilizar melhor sua praticidade, arriscar mais em sua vida. Mesmo errando você aprenderá várias coisas novas. Número: 35.