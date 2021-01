ÁRIES (21/03 a 20/04)

Nesse período de crise, será melhor ficar disponível para acordos, pois dificilmente, os lucros serão integrais. É melhor pingar do que secar! Nas finanças, deixe luxo para depois. Gaste apenas o necessário. Amor: espírito protetor em relação ao ser amado.

TOURO (21/04 a 20/05).

Maior foco nas suas atividades lhe deixa muito próximo do sucesso profissional. Nas finanças, dinheiro tende pintar de forma crescente, pois você, bastante dinâmico e realizador. Amor: felicidade na vida conjugal. Muitas paqueras e para os solteiros (a).

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Uma atitude diplomática pode evitar tensões ao lidar com as diferenças. Assim, não baterá de frente com os outros. Que tal relaxar um pouco? Nas finanças, lucratividade será menor, mas certa. Amor: afetividade e cumplicidade marcarão o relacionamento.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Procure uma atividade criativa, pois a Lua, regente deste signo, lhe fornece inspiração para realizar o que estiver localizado na sua mente. Nas finanças, possível elevação financeira. Amor: bom momento para romance, pois o clima astral favorece isso.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Momento favorável para quem atua com arte ou entretenimento, pois o Sol, regente deste signo, oferece muita criativa para os nativos deste signo. Finanças: das suas ações dependerá o seu êxito financeiro. Amor: felicidade estará presente no seu lar.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Una-se a pessoas criativas e o seu trabalho sairá ganhando com isso. Sua atividade decolará se conseguir fazer parceria com pessoas experientes. Finanças: sucesso financeiro dependerá das suas associações profissionais. Amor: alegrias no romance.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Você deve agradecer ao céu os prazeres que a vida lhe oferece e esquecer mágoas do passado. Essa libertação poderá lhe trazer muita paz e alegria. Finanças: quantidade sem qualidade não traz prosperidade. Capriche! Amor: clima de afetividade a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mesmo que o trabalho tenda ser mais compensador, não deixe que a impetuosidade e o entusiasmo exagerados prejudiquem o que vai dando certo. Finanças: prosperidade virá, desde que se empenhe mais no que faz. No amor, possível novo relacionamento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não extrapole seus limites fazendo o que seu corpo não suporta, pois irá se estressar. Vá com calma e sempre. Finanças: procure priorizar o que lhe parece mais rendoso. Amor: você está propenso a demonstrar afetividade as pessoas que lhe querem bem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Mantenha a mente ocupada em suas funções e poderá realizar o que

desejar. Boa fase para você desenvolver suas atividades, pois está mais centrado nos seus objetivos. Finanças: prometem maiores lucros. No amor, inclua mais afetividade na vida a dois.

AQUÁRIO (21/01 a 19 a 02)

Assuntos profissionais voltados ao desenvolvimento das suas atividades ocuparão o primeiro lugar na sua lista de prioridades. Finanças: invista no seu trabalho e resultados virão. No amor, compreensão e paz vida a dois.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Mesmo que suas atividades estejam restringidas por algumas limitações de orçamento, continue insistindo no que deseja realizar, pois concretizará seus objetivos. Finanças: situação estável. Amor: fase de muita felicidade.