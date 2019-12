ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nessa fase, Marte reforçará a criatividade e os talentos. Sua produtividade deverá aumentar. Seus trabalhos serão mais interessantes e serão apreciados por todos ao seu redor. No amor, qualquer lance que começar agora, tem tudo para dar certo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu objetivo de vida toma direção mais viável. O que deseja será possível nessa fase de realizações. Sua vida poderá mudar para melhor, principalmente, se você for uma pessoa caridosa! No amor, bom momento para fortalecer laços amorosos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Neste dia, sua percepção de oportunidade está vasta e você descobre os melhores caminhos para grandes empreendimentos ou trabalhos. Tudo indica que passará por um período de prosperidade. No amor, vida amorosa apresentará altos e baixos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, o seu mundo profissional vai se abrir para novos contatos e experiências no setor de trabalho. Tudo indica que sua atividade ganhará um novo colorido e você progredira financeiramente. No amor, uma paixão proibida poderá parecer tentadora. Isso é fria!

LEÃO (23/7 a 22/8)

O que de bom poderá acontecer dependerá de inovação. Criatividade isso você tem de montão. É característica do seu signo e ela que dita os resultados nesse momento. No amor, saberá expressar seu afeto e fará de tudo para fazer a pessoa amada feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Poderá pintar uma grana com um serviço extra. Não está descartada a possibilidade de fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro. A fase promete prosperidade, então, mexa-se! No amor, tire o romance da mesmice. Crie situações mais amorosas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não lhe faltará disposição para incrementar o seu trabalho, já que você visa maior produtividade e lucros. Esse é o momento certo para alavancar sua carreira, já que o cenário astral favorece prosperidade. No amor, estará mais sensível e sentimental.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua percepção estará muito aguçada e você terá oportunidade de vislumbrar meios para deslanchar sua atividade profissional. Saberá comandar as demandas práticas com eficiência. No amor, a sintonia a dois cresce é a mesmice diminui. Muito afeto!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passou por uma fase de superação e agora, nada será obstáculo para impedir de você alcançar seus objetivos, já que está também, bem protegido pelo regente deste signo: Júpiter. No amor, quebre a monotonia puxe um bom papo com seu par.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Existe um lugar para cada um no mundo, e você encontrará o seu mais breve do que imagina no mundo profissional. O sucesso está no seu caminho. Com esforço e determinação, você chegará lá! No amor, nesse período, você poderá receber declarações de amor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Explore sua motivação para alavancar sua carreira profissional que promete ser muito prospera. Você vai abraçar várias tarefas e poderá consolidar excelentes negócios. Aproveite essa boa fase astral para progredir. No amor, alegria no convívio amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tome a iniciativa e coloque em prática os seus projetos. O momento exige agilização e ousadia para avançar profissionalmente. Inove o que puder para seu trabalho se tornar mais competitivo. Netuno torce por isso! No amor, maior sintonia com seu par.