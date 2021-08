ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dias bons para conquistas pessoais. Seu lado extrovertido está em alta. O momento é positivo para promover sua imagem socialmente e conhecer pessoas interessantes. O céu está lhe oferecendo uma dose extraordinária de inspiração. Viva tudo intensamente.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase ideal para curtir as férias, mas também é preciso não se desconectar de seus grandes objetivos na carreira. Afinal de contas, são justamente eles que norteiam boa parte de seus pensamentos e da sua vida. Sua habilidade em se comunicar está nas alturas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os astros estão protegendo a sua vida profissional, trazendo realizações concretas para suas aspirações neste campo. Os estudos estão favorecidos. E você poderá se esforçar mais no trato com as pessoas. Vida afetiva num momento estável.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

A fase está favorável e você poderá se ligar num setor da sua vida que é importante para todo mundo: o espiritual. Neste período, haverá muita facilidade em desvendar os mistérios da vida. A chave do momento é a humildade. Sorte no campo afetivo. Poder de adaptação.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Esta é uma boa semana para ganhar dinheiro. Saiba valorizar seu trabalho e também a forma como executa suas tarefas. Esta é uma boa maneira de se alegrar e ser feliz. Viva intensamente! Seus sentimentos estão fluindo muito espontaneamente.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

No amor, novas e excitantes experiências podem trazer grandes surpresas, mas se você já tem um par, cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso. Saia da rotina, tire da gaveta aquelas boas ideias há tempos arquivados e mãos a obra.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Há chances de melhorias, de expansão e de mudanças interessantes por perto. Mas a pressa e a impulsividade podem interferir nas suas escolhas. É um bom período para pôr os pés no chão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O clima ameno e harmônico será propício para a vida a dois. Saberá escutar e aconselhar, agindo conforme sua consciência. Várias energias no signo oposto ao seu, precisam ser trabalhadas com clareza. Netuno, nem sempre permite que você enxergue a realidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sorte estará ao seu lado, especialmente o setor amoroso. Aproveite para zerar assuntos pendentes, pois as chances de resolver o melhor são grandes. Sua criatividade está em alta e a produtividade no trabalho deverá aumentar muito.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você poderá descobrir formas alternativas de aumentar seus ganhos. Hoje é dia de buscar novas alternativas para ter uma vida mais saudável. Procure analisar o seu desempenho e busque atividades diversas e leves. Nada deve ser deixado para depois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dia de muita alegria e bom humor. Facilidade e muito entendimento nas relações afetivas. Entretanto, quanto ao trabalho, é muito mais aconselhável executar sozinho as suas tarefas, pois uma outra pessoa não entraria no seu ritmo. Hoje você está rápido.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nesse período, mostre às pessoas que você também sabe usar a generosidade sem querer nada em troca. Apague da memória o que fez de ruim e busque um recomeço. O momento é bastante eficiência para administrar, dinheiro, inteligência aguda e muita perspicácia.