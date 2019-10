ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua visão se expande o que lhe permite ampliar perspectivas profissionais. Sua capacidade de gerenciamento material está favorecida. Nas finanças, saberá negociar bem e faturar bem. No amor, clima de harmonia beneficiará a convivência familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Grande chance de crescimento profissional. Seus caminhos estão se abrindo e novos e rendosos negócios pintarão. Finanças: perspectivas de sucesso financeiro. No amor, os solteiros estarão à procura de alguém. Os casados estarão em plena harmonia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Terá muita clareza do que necessita para deslanchar sua atividade profissional. Suas expectativas tendem a se realizar. Finanças, tudo indica que deverá crescer o seu setor financeiro. No amor, vai desejar viver coisas novas para melhorar a vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, a sua objetividade lhe ajudará alcançar suas metas profissionais. Nas finanças, ótimo momento para produzir mais e fortalecer sua situação econômica. Diversão: você não precisará se divertir um pouco? No amor, vida a dois promete dias felizes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O momento é propício para você dinamizar sua atividade, pois o Sol, regente deste signo, lhe envia energias positivas para seu crescimento profissional. Nas finanças, tudo indica que faturará mais. No amor, ótimo momento para fortalecer romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não vale a pena gastar energia com o que não corresponde ao esperado. Excelente momento para iniciar nova atividade ou fazer modificação na atual. Nas finanças, se renovar algo no trabalho ganhará mais. No amor, chance de imensa felicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nada de medição de força, pois isso não lhe levará a nada. O que você precisa mesmo é dinamizar o que faz para se destacar no cenário profissional. Nas finanças, sua alta objetividade lhe renderá lucros surpreendentes. No amor, conquistas amorosas no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu trabalho pode começar deslanchar, pois limitações emperravam a sua atividade estão com os dias contados. Usará seu dinamismo e produzirá muito. Nas finanças, entrará numa fase de sucesso financeiro. No amor, dê atenção a sua vida amorosa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Chances de realizar bons negócios. Período de prosperidade por intermédio de trabalho duro. Nas finanças, chances concretas de êxito financeiro. Vida social, clima poderá ser de integração e alegrias. No amor, ofereça apoio a quem já te ajudou nas horas difíceis.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tudo o que você fizer para se sobressair no trabalho vai se refletir em seus ganhos. Nas finanças, você não enfrentará dificuldades econômicas, pois grana não vai faltar. Lazer: nese período, procure se divertir com coisas culturais. No amor, poderá viver uma história de amor.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Cuidado! As tentações estão soltas por aí! Há previsão de fazer um negócio e depois se arrepender. Não faça nada sem estudar todas possibilidades. Nas finanças, segure o seu dinheiro, viu? No amor, há previsão de um romance conturbado e de vida curta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento é excelente para abrir a mente e deixar os preconceitos longe dela. Invista sempre na compreensão e a paz irá lhe acompanhar sempre. Nas finanças, êxito profissional lhe trará bons lucros. No amor, seu romantismo estará em evidência.