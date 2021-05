ÁRIES (21/3 a 20/4)

Esta é uma fase em que o otimismo estará com força total. O que o universo o adverte, porém, é que não se feche às críticas. Mantenha o equilíbrio para lidar com questões do dia a dia e assuntos da carreira. Os astros trazem ousadia e caminhos novos para pesquisas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nesse período, use o seu poder de governar, dirigir e centralizar de uma forma construtiva. Cultive a generosidade e o otimismo, e você terá a bela surpresa de ver que esses sentimentos te rodeiam. Casamentos e filhos também estarão em evidência nessa fase.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Lute pelas coisas que você quer, que você almeja. Aprenda a lutar pelos seus direitos e exprima suas opiniões com clareza. O momento é de ação e não de espera que as coisas aconteçam. Seja mais independente.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, uma boa oportunidade poderá surgir no plano financeiro. Fique atento a tudo aquilo que se passa a sua volta. Mantenha o seu bom humor e cuide bem da sua aparência. Dê um corte no cabelo, compre uma roupa nova. Procure levantar o seu astral um pouco mais.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Tenha mais cuidado ao selecionar as pessoas com quem se relaciona em sua vida social. Afaste-se de atividades em grupo e foque em seus interesses. Não misture assuntos pessoais com trabalho e saiba escolher em quem depositar sua confiança.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tudo o que puder representar mudança será bem-vindo. Você, que não gosta de ver sua rotina alterada, estará ansioso para se desligar de coisas velhas e ultrapassadas, abrindo espaço para o novo em sua vida. Bom momento no campo emocional. Número: 10.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesse momento, tente ser mais paciente com as pessoas ao seu redor. Procure lidar com o excesso de cobranças através do diálogo. Cuidado ao fazer contas além das suas possibilidades financeiras. Isso poderá gerar prejuízos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você hoje estará com um estado de ânimo muito elevado. Sentir-se-á muito ativo e alegre nesse período. Tudo que fizer verá logo um lado positivo. Isso é muito bom tanto para você como para quem convive com você. Afinal, a alegria é indispensável a vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Concentre toda a sua atenção no trabalho. Dê tudo de si, coloque todas as suas ideias em ordem. Se você conseguir fazer isso, poderá ter uma boa surpresa. No plano sentimental dê um tempo a você, coloque seus sentimentos em ordem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso que você abra espaço para o lazer, mas sem negligenciar as responsabilidades. Um bate-papo com os amigos vai fazer muito bem a você. Boas chances nos negócios nesse período. Também, há maiores perspectivas de sucesso social e profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seus projetos de trabalho poderão sair da gaveta agora, você só precisará firmar seus pensamentos, seja mais positivo, acredite em você e no seu trabalho. Prove as pessoas o quanto seu projeto é valioso. Use todos os argumentos que puder e tiver.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É hora de beijar, se encantar e se apaixonar pela vida ou por pessoas que estejam pertinho de você. É um momento romântico, especial e sentimental. Só tenha cuidado para não se tornar o ser mais dramático da face da Terra, combinado?