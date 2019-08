ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua força de vontade aumenta fazendo com que seus trabalhos sejam conduzidos de maneira mais eficiente e produtiva. Nas finanças, seu empenho profissional trará boas recompensas. No amor, arranje tempo para se divertir com a pessoa amada, tá?

TOURO (21/4 a 20/5)

Olho vivo! Não dê confiança a qualquer um, pois nem todos aos que estão ao seu redor são seus amigos, mas procure conservar suas boas amizades. Dinheiro: chance de ganhar uma boa grana com um serviço extra. Amor: romance tende a ganhar força.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Muita motivação para deslanchar sua atividade, pois você vislumbra meios para tornar o seu trabalho mais produtivo e rendoso. Finanças: sua criatividade está em alta e facilita progresso financeiro. No amor, surpresa agradável animará o seu dia amoroso.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O que não está funcionando merece atenção. Aproveite que a Lua está lhe fornecendo imensa imaginação para fazer reajuste na sua atividade. Soluções virão. Finanças: situação estável. No amor, muita imaginação para fazer declarações amorosas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momentos importantes nos relacionamentos profissionais, com promessas, inclusive, de realizar bons negócios. Vida social irá lhe trazer alegrias. Finanças: perspectivas de sucesso financeiro. Amor: assuntos afetivos pedem solução. Harmonia prevalecerá.

VIRGEM (23/7 a 22/9)

Nada de individualismo. Procure aprender com pessoas experientes. Bom momento para retomar contatos que podem lhe trazer novas perspectivas nas suas atividades profissionais. Finanças prometem prosperidade. Amor: dê atenção a vida amorosa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se depender do momento astral você vai ter muita disposição e determinação para conquistar o que deseja. Finanças: o momento favorece o setor profissional e bons negócios pintarão e prosperidade, também! No amor, intensas emoções à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As conquistas que você espera no setor profissional virão brevemente, isso se você correr para alcançar seus objetivos. Finanças: muito talento para lidar com dinheiro. No amor, você tem tudo para alcançar seus sonhos amorosos e ser muito feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Realização de um negócio será possível com ajuda de amigos. Você saberá lidar com as pessoas e conseguir muito apoio delas. Finanças: novos negócios propiciarão lucros não imaginados por você. No amor, você será muito paparicado pela pessoa amada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não demonstre resistência a sorte, pois ela irá lhe acompanhar e abrir seus horizontes profissionais. Não se surpreenda com o que lhe acontecer de bom, pois Saturno, estará por trás disso! No amor, os casados terão um dia com muita ternura e alegrias.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Momento excelente para você trocar ideias com colegas de trabalho, pois o clima de colaboração está no ar. Finanças: o desenvolvimento de trabalho conjunto renderá muita grana. No amor, boa fase para romances com pessoas distantes, pois o amor sobrevive à distância.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Use sua criatividade para dar mais vida ao seu trabalho. Qualquer inovação será bem-vinda, pois valorizará o que faz. Finanças: operações financeiras terão pleno êxito. No amor, busque dividir momentos agradáveis e felizes com quem você convive.