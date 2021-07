ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante fazer um esforço a mais e quebrar a rotina. Você precisa se aventurar em novos caminhos, atualizar conhecimentos e relações. Anime-se. Ainda existe muita coisa no mundo para ver e se encantar. Bom momento no campo financeiro.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure melhorar sua vida nesse período. Amores que colocam sua ansiedade nas alturas, que ora vão bem, ora estão na contramão e não acenam com um futuro a dois, nada têm a ver com você, agora menos ainda.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você está precisando deixar seus pensamentos ocorrerem mais soltos, dê asas à sua imaginação. Entregue-se um pouco a esse mundo de fantasias e faça as coisas que vierem em sua cabeça. As vezes é bom sair um pouco da realidade. Bom momento no campo afetivo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Astros entrando no seu setor de comunicação lhe darão força para resolver tudo o que se refere a documentos, transação e negociações em geral. É provável que você finalmente consiga convencer o outro a aceitar suas condições que são lucrativas para todos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Seus sentimentos estão à flor da pele, o que dá a você mais sensibilidade em relação à vida. Você tende a perceber melhor o valor das pessoas e das coisas. Passe a limpo o que for preciso e os ajustes serão feitos naturalmente.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não se deixe levar pelas emoções. Nesse período, algumas situações lhe cobrarão objetividade. Seja racional em questões com a família e os amigos. Cuide dos familiares, enchendo-os de carinho e de atenção.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: não se impressione com seus sonhos românticos. Trabalho: depois de tudo muito bem planejado, coloque em prática. Siga em frente e faça uso de seus melhores argumentos para seus planos saírem do papel. A hora é esta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você anda precisando tomar decisões importantes especialmente na relação amorosa. Faça-o o quanto antes sem tentar se enganar. Aproveite esse período em que o astral favorece o espírito e busque inspiração em sua fé.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período favorável para pessoas observadoras e comunicativas e você é quem melhor concentra essas qualidades. Todo seu poder de controle estará ainda mais alterado, aproveite mais seus instintos. Não tenha medo de expor suas opiniões.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os sentimentos de companheirismo e afinidades estão em alta nesse período. Aproveite para conhecer pessoas e também para fortalecer relacionamentos mais antigos. Não se concentre em coisas do passado. O presente constrói o seu futuro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O período é favorável a assuntos sigilosos. Talvez você possa obter informações úteis, desde que investigue. Alegria no lar. Bom momento no campo financeiro. Em breve novas e importantes motivações estarão presentes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: este é o momento de conversar e resolver problemas. Trabalho: os assuntos envolvendo imóveis ou mudanças estarão beneficiados. Momento para exercitar o romantismo e perder o receio de expor alguns assuntos importantes.