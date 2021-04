ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não tema emitir sua opinião. Posicione-se naquilo que lhe pareça correto. O resto deixe por conta dos acontecimentos. Estudos favorecidos. Finanças: especulações financeiras podem mostrar outras vantagens. Amor: mostre o seu lado romântico a quem ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

O sucesso da sua carreira profissional depende exclusivamente de seus esforços, portanto, agilize seus negócios e bola pra frente! Finanças: suas iniciativas serão coroadas de êxito. No amor: não permita que ciúme exagerado ofusque o brilho do relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Organize-se e cumprirá melhor às tarefas de trabalho. Momento favorece desenvolvimento e grande produtividade em diversos setores das suas atividades. Nas finanças: êxito tende premiar seus esforços profissionais. Amor: a felicidade que você almeja está por perto.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Faça o seu serviço com mais dedicação e não tenha pressa em relação aos resultados, pois primeiro trabalho e depois conquistas. Finanças: limitações financeiras estão com os dias contados, pois progresso financeiro está por vir. Amor: fortes emoções. Romance em alta.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua criatividade se destaca. Você se sente mais capaz para direcionar seus talentos para o trabalho. Você percebe com mais clareza os potenciais pouco utilizados em sua vida. Nas finanças, perspectiva de elevação financeira. Amor: um lance amoroso no ar!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Projetos e iniciativas recebem sua intensa dedicação. Realizações profissionais terão êxito e novos horizontes se abrirão para coroar seus esforços. Explore sua criatividade, viu? Nas finanças: dias de prosperidade se aproximam. Amor: muitas alegrias na vida familiar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O clima de cordialidade no meio profissional fica fortalecido o que favorece os esforços em grupo e promove uma excelente ótima de ideias, que tendem a fluir de maneira agradável. Finanças: vão melhorar. Amor, pessoas solteiras terão chances de começar um romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os atos generosos tendem a promover um ciclo de gentileza. O momento se torna propício para reatar vínculos estremecidos. Nas finanças: chances de melhorar de vida através de novos negócios. No amor, Vênus realça seu lado sedutor, indicando conquistas amorosas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Não desista do seu objetivo no primeiro obstáculo que encontrar. Procure alternativas de conseguir o que quer. Cultive a harmonia interior, pois isso o ajudará a encarar qualquer desafio. Finanças: seu bolso tende hospedar mais dinheiro! Amor: dias felizes no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Conduza seus negócios com garra e determinação. Você tende unir o útil ao agradável, aliando refinamento e criatividade nesse dia. Família: poderá lhe oferecer além de afeto e compreensão: dias felizes. Finanças: estáveis. Amor: felicidade premiará sua lealdade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você pode se dar muito bem numa sociedade com uma pessoa experiente. Perspectiva de êxito em parcerias profissionais. Família: uma pessoa querida poderá lhe fazer uma visita. Finanças: devem melhorar. Amor: sintonia em alta. Vai se entender bem com quem ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O astral está mais leve. Você se sente confiante que suas iniciativas profissionais serão coroadas de êxito. Esse otimismo lhe levará e facilitará conquistas. Nas finanças: ventos da sorte sopram na sua direção. No amor, clima muito romântico e feliz com o seu par.