ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure controlar suas mudanças repentinas de humor. Assim, não afastará pessoas amigas e queridas. A semana é de transformações na área profissional. Momento muito estimulante. Mente clara, plena de ideias novas. Tendência para a criatividade intensa. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Você terá força para superar problemas no dia de hoje. Porém, tenha cuidado para não gastar toda sua energia em situações simples. Saiba se organizar. Cor: vermelho sangue. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cuide melhor de sua vida material. Novidades no plano sentimental. Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa estão previstas para você neste dia. Período muito favorável também para os negócios e especulações financeiras. Cor: violeta. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Saiba escutar. Aproveite mais os recursos dos outros, não pense somente em si mesmo. Ótimas novidades para a sua vida nesta fase, principalmente com relação aos amores. No plano familiar poderão ocorrer algumas mudanças, que melhorarão ainda mais a sua vida.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: Chances de expansão chegam. Mas as que parecerem perfeitas demais merecem um segundo olhar. Você deve participar mais da vida social, aumentando o seu círculo de relações.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Para quem gosta de se movimentar, esta é uma ótima semana, porque terá mais agitação e boas propostas. Use alegrias e otimismo para contagiar quem está por perto. No trabalho será valorizado. O momento sugere uma atitude reflexiva. Cor: verde-claro. Número: 10.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: Ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Trabalho: Esqueça qualquer coisa parecida com timidez e modéstia. Isso não combina com estes dias. É para fazer bonito mesmo. E com total aprovação do céu. Cor: azul-escuro. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento positivo para os nativos deste signo em termos financeiros e pessoais. Favorável para as transações de qualquer espécie. Dia favorável para tomar decisões importantes: pode contar com todo o seu bom senso e perspicácia. Saúde boa. Cor: amarelo-ouro. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As manifestações espontâneas tendem a facilitar o esclarecimento dos problemas mais complicados. É tempo de seguir a intuição para não perder a chance de enxergar as soluções mais inesperadas. No trabalho terá de fazer uma escolha. Pondere e pense nos prós e contras.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A fase atual, de doar sua energia em benefício de outras pessoas, continua. Procure ligar-se a causas nobres e faça tudo valer a pena. A vida só traz sentido quando ela é movida por algo verdadeiramente grande, que proporcione orgulho e atraia a mais profunda felicidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boa ocasião para iniciar novos empreendimentos, que terão toda chance de sucesso no futuro próximo. Excelente período, prepare-se para muitas surpresas agradáveis. Poderá ganhar presentes inesperados, dinheiro ou receber visitas de alguém que não vê há muito tempo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O período melhora a capacidade de raciocínio e traz mais segurança sobre os pontos de vista. Aproveite esta fase para defender seus interesses. Medite para ter concentração. Comprometimento é a atitude que melhor definirá estes dias. Cor; azul-claro. Número: 19.