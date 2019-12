ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua versatilidade está em alta, favorecendo os negócios e dando mais condições de destacar seus serviços perante grupos profissionais. Sua vida financeira melhorará muito com sua capacidade de negociar. No amor, união em alta e solidão em baixa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Para prosperar, não é preciso que os negócios caiam do céu. Até porque isso não é possível de acontecer. E o que está constelado para você já é suficientemente bom. Basta que você trabalhe com dedicação para prosperar. No amor, romance está no ar!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você absorve tudo o que acontece ao seu redor. Positiva ou não. Portanto, evite ambientes confusos. No trabalho, será preciso agir mais para poder dar conta das tarefas com eficiência. No amor, nenhum relacionamento é perfeito sem sinceridade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não deixe nada no ar, porque as decisões de agora é que farão toda diferença no final. Cabe a você encaminhar da melhor maneira possível os seus projetos para eles vingarem. No amor, com pouco ciúme e mais afeto na vida a dois, tudo melhorará.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nada importante está para acontecer. Mas espaços conquistados devem ser mantidos com todo fervor. Terá que fazer uso da sua força de vontade para atingir seus objetivos. No amor, terá que saber nadar para seu romance não morrer na praia!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Saber agir e projetar na hora certa um projeto é o que faz que dê certo na maioria das vezes. Esse pode ser o seu momento de iniciar uma nova atividade. Pois, sua ousadia está em alta e sua vontade muito mais elevada. No amor, momentos felizes.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Dinheiro não cai do céu. Não permita que pessoas oportunistas aproveitem de seu lado generoso. O seu lado criativo vem à tona e merece ser desenvolvido. No amor, sensibilidade em alta. Surpreenda a pessoa amada com uma noite inesquecível.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Invista no presente, é no “aqui e agora” isso é o que fará toda diferença no futuro. Qualquer curso de aperfeiçoamento poderá servir de base para uma vitoriosa escalada profissional. No amor, são os romances que criam raízes que serão duradouros.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se deseja progredir, essa é a melhor fase para investir em curso de aperfeiçoamento. Saber nunca ocupa lugar, não é? O que de melhor acontece depende de inovação portanto, não pare no tempo. No amor, felicidade invadirá a sua vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cuidado com distrações. Mantenha o foco e não se deixe levar por influências alheias. Com atenção e mais ação poderá obter excelentes resultados profissionais. É você que abrirá os seus caminhos, viu? No amor, deixe de lado o que não traz felicidade a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Coloque determinação em suas tarefas e conseguirá melhores resultados. Com maior objetividade você irá longe. Finanças, se souber economizar terá um futuro muito promissor. No amor, a pessoa amada lhe dará a felicidade que você sonha. Que bom!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Estímulos não faltarão para você avançar profissionalmente. A boa disposição astral favorece o seu lado realizador. Sucesso? Depende exclusivamente de você mesmo! Terá êxito certo com trabalho de boa qualidade. No amor, programe diversões a dois.