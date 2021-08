ÁRIES (21/3 a 20/4)

Acredite no seu potencial e insista no que deseja alcançar, pois Marte, regente deste signo, envia energias criativas e realizadores. O resto é com você. Nas finanças, busque dinamizar o seu trabalho é prosperará. No amor, momentos quentes a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

A disposição astral do momento conspira para que seus objetivos profissionais sejam atingidos. Nas finanças, momento favorável para operações financeiras. Ampla visão de negócios lucrativos. No amor, na vida familiar, esbanjará alegria e bom humor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom dia para planejar melhor o seu trabalho, pois você está muito detalhista e poderá tornar o seu serviço mais produtivo. Vida familiar: encontros com os parentes serão bem animados. Nas finanças: lucros inesperados. No amor, romantismo está em alta.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Perspectiva de iniciar um negócio está em alta nesse período, pois o quer você mesmo e ser patrão. Trabalho por conta própria pode lhe realizar profissionalmente. Nas finanças, todo o seu empenho na sua atividade irá lhe trazer prosperidade. No amor, clima de alegria.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não se isole. Busque companhias agradáveis para levantar o seu astral. Aproveite o que puder desta vida, pois essa é a única maneira para compensar as desilusões desta vida. Nas finanças, melhorará aos poucos. No amor, a noite promete alegrias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Ótimo momento para mostrar suas habilidades e seguir na busca de uma promoção. O destino abre as portas para sua independência profissional. Nas finanças, grandes oportunidades se aproveitadas aumentarão sua poupança! No amor, vai sobrar afeto.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Suas conquistas podem gerar inveja de pessoas interesseiras. É oportuno selecionar suas amizades, viu? Tenha prudência ao assinar papéis importantes, pois uma cilada não está descartada. Nas finanças, continuará melhorando. No amor, êxito amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você não de acreditar em ganhos fantásticos, pois o momento não favorece isso. Nas finanças, a fase promete lucros em investimentos, mas não espere por muito. No amor, bom momento para os que aqueles que estão solteiros.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Excelente momento para firmar negócios, pois Júpiter estimula e protege transações de natureza profissional. Aproveite para expandir o seu ramo de atividade, pois recebe boas vibrações do regente deste signo. No amor, uma surpresa lhe deixará feliz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mantenha-se centrado no que deseja e você alcançará seus objetivos. Em curto espaço de tempo muita coisa poderá melhorar para você, pois Saturno zela sua felicidade. Nas finanças, evolução financeira à vista! No amor, cumplicidade terá vez no romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seu lado criativo se manifesta e você pode imprimir praticidade no que faz ou produz, pois seu talento está nas alturas. Nas finanças, resultados positivos nas atividades profissionais engordarão sua conta bancária! No amor, romance e alegrias a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Resultados positivos serão alcançados com o seu empenho nas suas atividades. Muita disposição para correr atrás de novos interesses. Nas finanças, êxito vai fazer parte das suas transações financeiras. No amor, procure se libertar de antigos traumas.