ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não exija demais de você. Tente equilibrar obrigações e lazer. Essa dupla precisa fazer parte da sua vida para você ter melhor produtividade e descontração. Faça isso! No amor, uma surpresa poderá um novo colorido na sua vida amorosa ou familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elogios que receber poderão se transformar em incentivos para seguir mais confiante rumo aos seus objetivos. Objetividade encurtará tempo de realização e confiança lhe dará otimismo para conquistar o que deseja. No amor, romance precisa de mais afeto.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom momento para pesquisar uma nova atividade que combine com suas habilidades e dê melhores resultados financeiros. Sua percepção está em alta e lhe ajudará achar o que é melhor para você. No amor, sem vacilar, corra atrás de seus sonhos afetivos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Boa fase profissional. Nesse período, você poderá mostrar todo o seu talento e obter melhores resultados. A fase é de prosperidade e oportuna para quem deseja progredir no setor de trabalho. No amor, novidades à vista. Clima romântico atingirá as pessoas apaixonadas. Uau!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu lado mais produtivo na área profissional vem à tona, favorecendo trabalhos interessantes e de boa aceitação popular. Isso, acarretará melhores rendimentos e mais dinheiro no bolso. No amor, uma pitada de carinho enriquecerá o romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Do seu otimismo depende o que de melhor poderá produzir ou negociar. Eficiência poderá contar pontos preciosos na realização do seu trabalho. Facilidade de convencer as pessoas também, ajudará bastante. No amor, não reclame, entenda quem te ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você será guiado pela sua força interior e nada será barreira para impedir de alcançar suas metas profissionais. Sua obstinação por qualidade e eficiência lhe conduzirá ao sucesso. No amor, o coração poderá ficar apertado por alguém que estiver longe.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure investir nos acordos e qualquer impasse deixará de existir. Com bom diálogo tudo se resolve mais fácil. Faça sempre uso dessa alternativa e o entendimento terá sempre vida longa. No amor, um gesto romântico da pessoa amada irá lhe comover.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Na vida social, seu magnetismo pessoal se destaca, tornando a fase oportuna para fazer amizades interessantes. Procure fazer parcerias profissionais, já que este é um momento bom para articulações. No amor, só lealdade dá vida longa aos romances

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sozinho, Saturno lhe conhece bem e lhe protege de fato. Ele lhe concede objetividade, responsabilidade e muita força de vontade para você correr atrás dos seus objetivos. Você pode contar com ele sempre. No amor, procure afundar as mágoas e traga à tona afetividade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Planeje o seu trabalho. Tudo que puder ser aperfeiçoado terá vida longa. Inovação sempre será bem-vinda! No amor, felicidade é feita de momentos, aproveite os que pintarem na sua vida amorosa. Vênus inspira belos romances para os apaixonados.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Faça valer suas ideias com diplomacia para que seus planos ou parcerias funcionem. Seja gentil com as pessoas para que consiga apoio de algumas delas para levar seus projetos adiante. No amor, a atração entre vocês será mútua e fascinação será dupla.