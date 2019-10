ÁRIES (21/3 a 20/4)

A fase não é positiva para especulações profissionais. Melhores dias virão! O dia é bom para diversões e passeios. Nas finanças, brevemente, ganhará muito dinheiro com serviços extras. No amor, dia favorável à vida amorosa. Alegrias no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Brevemente, terá muito serviço pela frente e dinheiro, também! Lazer: bom momento para passear com a pessoa amada ou se divertir com os parentes. Nas finanças sua situação vai melhorar muito. No amor, Vênus acena um dia muito feliz na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mantenha-se longe de pessoas pessimistas, que só acrescentam negatividade em qualquer coisa que você sabe que vai dar certo. Confie na intuição e siga em frente. Nas finanças, maiores lucros nos negócios. No amor, fase de muita paz e alegrias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, você deve procurar curtir e valorizar as coisas mais simples da vida e felicidade não lhe faltará. Finanças: com determinação e muito trabalho, poderá atingir os seus objetivos e faturar grana acima do normal. No amor, a monotonia pode esfriar o relacionamento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Avalie sua atividade e veja se ela corresponde o que você espera. Pois no momento existem muitas opções para você crescer profissionalmente. Nas finanças, dinheiro não será problema, pois ele não pretende a sair de seu bolso! No amor, alegrias à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É hora de rever seus negócios e aprender a desapegar daquilo que não faz mais sentido no cenário profissional. Nas finanças, escute sua intuição antes de aplicar o seu dinheiro. Ela é sempre boa conselheira. No amor, romance merece romantismo!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para viajar e arejar seus pensamentos. Curta os momentos de lazer e divirta-se o máximo que puder para recuperar as energias gastas no seu trabalho. Finanças: dá sinais de recuperação e lucros. No amor, faça feliz quem te ama, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bom momento para rever amigos e fazer boas amizades. Viver em grupo é bom para conversar e relaxar. Nas finanças, Plutão e Júpiter estimulam investimentos na sua atividade. No amor, as relações amorosas estão favorecidas. Romance à vista!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sucesso na sua carreira profissional está por vir! Um chefe poderá perceber sua capacidade de trabalho e de empreendimento. Talvez, isso, possa lhe valer uma promoção! Nas finanças, ela tende a melhorar. No amor, felicidade vai residir no seu lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure estar em contato com a natureza. Isso lhe ajudará a recuperar energias gastas ao longo desses dias nas atividades que você desenvolve. Nas finanças, alguma coisa no seu trabalho aumentará a sua grana. No amor, a noite promete ser muito feliz e cheia de romantismo.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Deixe para resolver problemas profissionais noutro dia, pois o momento não favorece decisões importantes. Nas finanças, muito em breves barreiras que impedem o seu progresso financeiro desaparecerão. No amor, romantismo vai marcar ponto a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua percepção está em alta para vislumbrar novas oportunidades profissionais. Algo muito bom surgirá e deslanchar sua atividade. Diversão: bom momento para passear com pessoas queridas. No amor, faça o bem sem esperar nada em troca.