ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você terá popularidade nesta fase. O momento é bom não só para os estudos, mas também para fazer contatos que podem ajudar você de alguma forma. O Sol estimula seus planos. Dia favorável para o amor. Aproveite. Seu carisma está em evidência.

TOURO (21/04 a 20/05)

Dica: Não se isole em seu caminho. Cenário divertido é o que o céu apresenta a você agora. Amores e afins têm colorido especial. Com charme e simpatia em alta, ficar no centro das atenções será normal. Uma aura de magnetismo estará se manifestando em suas atitudes.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você estará em evidência e poderá conseguir coisas importantes para o seu futuro. Novos contatos podem resultar em ótimos negócios. Favorável às finanças. No amor, alegrias renovadas. No campo afetivo haverá sinceridade e respeito. Fase de muita franqueza.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Ponha em prática todas as suas ideias e as coisas que estiverem ao seu alcance, pois tudo que fizer terá resultado positivo. Bom período para lidar com pessoas mais jovens, suas ideias estarão mais criativas e você poderá ajudar muito a alguém. Novas experiências no amor.

LEÃO(22/07 a 22/08)

Se estiver só, pode receber uma flechada certeira daquele anjinho chamado cupido. Aproveite. Você está com tudo para transformar um simples encontro num momento inesquecível. Comodismo e estabilidade não tem nada a ver com o signo de Leão.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você pode se sair bem em tudo o que exija cooperação e conciliação. Você estará ainda mais altruísta, pronto para ajudar seus companheiros e subordinados. Não hesite, a recompensa é certa. É hora de deixar seus sentimentos tomarem o rumo de sua vida.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Para aproveitar melhor o período, procure não se prender a pequenos pormenores. Se ganhar dinheiro é um sonho antigo, chegou a hora de colocar a mão na massa e concretizá-lo. Os astros estão fazendo você voltar ao passado e talvez lembrar mais das perdas que dos lucros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Possibilidade de melhorias em trabalho e finanças. Para atrair a sorte, seja mais sociável. Novas amizades trarão novas perspectivas à sua vida. Sensação de segurança e autoconfiança, o que influenciará beneficamente a sua vida profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ouça mais sua intuição. Sua mente está muito aguçada, você está percebendo o mundo à sua volta com mais clareza. Boa hora profissional, que pode lhe trazer progresso bem expressivo. A sua atenção estará voltada para o casamento e associações em geral.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Tome cuidado com a inveja! Ela pode estar mais perto do que imagina. Dê valor a você! Só assim terá a segurança de que precisa para realizar seus anseios. Este período será repleto de novidades e você pode esperar por surpresas positivas no amor.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Confie na sua mente, que está muito prática e objetiva, encontrando com facilidade saída e soluções para problemas em qualquer área. Mantenha o otimismo: Não dê ouvidos aos medrosos e pessimistas que insistem em ver grandes perigos em tudo.

PEIXES (20/02 a 20/03)

É o momento em que você passa a ter mais consciência de seus potenciais. É uma fase positiva para investir em novos planos e traçar metas. A fé, o bom humor e a inteligência são produtos da mesma fonte. Bom momento no campo familiar.