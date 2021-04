ÁRIES (21/3 a 20/4)

Comece todos os dias com o pé direito e pensamentos positivos. Não assuma uma postura passiva. Resista menos às mudanças que acontecem em sua vida. Tente sair da mesmice e comece a estudar as possibilidades. As coisas boas virão a partir dos seus esforços diários.

TOURO (21/4 a 20/5)

A vida amorosa pede novidades, então, abra o coração. Trabalho: Liderança é uma palavra que não deve sair da sua cabeça. Assuma-a. Meios para isso você tem. Momento de muita paz. A percepção das próprias qualidades será um impulso para elevar a autoestima.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Dedique-se a sua vida social. Você terá boas surpresas e oportunidades. Companhias queridas trarão mais do que divertimento em eventos sociais. Bom momento no campo social.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você está livre de aspectos e com isso encontra mais espaço para agir e se colocar. Não perca tempo pensando, a hora é de agir. Mostre mais seus valores, não tenha medo de se deparar com pessoas mais fortes. Quanto maior for sua vontade, melhores serão os resultados.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Os negócios estão favorecidos. Evite a insegurança. No trabalho, fase tranquila, sem novidades. O momento é perfeito para o diálogo amoroso. Bom momento no campo sentimental.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O lema é desapego. Use a energia positiva para afastar antigos amores que lhe fizeram sofrer. Agora, projetos e metas estão a caminho para agitar sua vida. Sua sensibilidade está em alta neste momento. Você está propenso a dramas, o que pode causar problemas. Número: 2.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesse período, você deve procurar agir com responsabilidade para não deixar que sua empolgação o leve a situações de risco. Tome cuidado ao tentar multiplicar seu dinheiro. Procure o equilíbrio entre custos e investimentos. Cor: verde. Número: 5.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Período favorável para investimentos em bens duráveis. Cuidado com a casa e assuntos domésticos. Você está mais vaidoso e pode aproveitar para dar mais movimento a sua vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Este é um período de alegria e dinamismo para o sagitariano. Por ora, não há risco de você se perder em dúvidas ou deixar as coisas pela metade. Seus olhos estão fixos apenas numa direção. Nada daquelas suas súbitas mudanças de planos. Cor: vermelho. Número: 8.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Uma boa argumentação pode fazer você alcançar objetivos distantes. Sendo assim, o poder de comunicar deve ser aperfeiçoado. É tempo de fazer as mudanças necessárias ao seu crescimento pessoal. Momento perfeito para descobrir o significado da palavra alegria.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Concentração e perseverança são suas qualidades em alta agora. Utilize seu raciocínio simples e lógico, dê uma solução agora às questões mais importantes para o desenvolvimento de seus projetos. É possível que surjam novidades na sua vida amorosa, hoje. Número: 11.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar Virgem. Regente: Netuno. Busque o melhor e não se contente com pouco. Você pode, sim, realizar seus sonhos. Voltar suas atenções para a família será a tônica do dia. Cor: amarelo. Número: 14.