ÁRIES (21/3 a 20/4)

Maior produtividade não está descartada, mas é a originalidade que vai destacá-lo no seu meio profissional. O momento excelente para fazer novos contatos e aumentar negócios. Finanças em fase de prosperidade. Amor: sua forma de agir vai encantar quem ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

A semana tende a ser agitada. Será preciso ter jogo de cintura para lidar com problemas no trabalho. A sua inteligência tende a lhe ajudar nesse contexto. Finanças: desenvolvimento financeiro à vista. Amor: reserve um tempo para descansar e se divertir com familiares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Um despertar realista vai sacudir a sua vida nesse período. Está é a fase ideal para buscar novos pontos de vista. Busque harmonia entre o mundo ideal e o real. Finanças: sucesso na carreira profissional vai ajudá-lo crescer financeiramente. Amor: relacionamento pede atenção.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Mantenha-se empenhado na produtividade do seu trabalho, pois é isso que dependerá sua situação econômica melhorar. Os astros acenam sucesso profissional. aproveite para deslanchar sua atividade. Finanças: Estáveis. Amor: momentos de carinho à vista!

LEÃO (22/7 a 22/8)

Afaste-se de assuntos de terceiros, se não vai sobrar para você! Momento de ter cuidado om o que fala, pois poderá ser mal interpretado e criar confusão. Finanças: sua situação econômica tende a melhorar, mas gaste menos, viu? Amor: muitas alegrias na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Eis um bom momento para se preparar e focar em metas de longo prazo. É uma ótima época para levar mais a sério e lidar com suas novas responsabilidades. Finanças: tende a evoluir de forma lenta. Amor: afaste o ciúme e a felicidade se aproximará cada vez mais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesse período, evite falar de seus projetos para não ser invejado. Brilhantismo ao defender suas ideias trará resultado positivo. Bom convívio social animará o período. Finanças: Êxito e lucro inesperado em um novo negócio pode acontecer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Imponha-se mais no seu ambiente de trabalho e ganhará respeito e admiração. Emoções acentuadas conectam você com as pessoas. Seus caminhos estão abertos para sonhadas realizações. Finanças: êxito no trabalho e nas finanças. Amor: realização amorosa no ar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Práticas em conjunto vão estimular a criatividade. Momento produtivo profissionalmente. Bom para deslanchar suas atividades. Júpiter regente deste signo favorece conclusão feliz de iniciativas bem planejadas. Finanças: estáveis. Amor: alegrias na vida sentimental.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/’1)

Sua competitividade no meio do profissional estará destacada. Mas, tenha cuidado para não se envolver em situação conflitante. Lembre-se: Que diplomacia vale ouro! Finanças: é momento de economizar para capitalizar grana. Amor: a pessoa merece maior atenção.

AQUÁRIO (21/’1 a 19/2)

Procure se conscientizar que para alcançar seus objetivos, o responsável e você mesmo. Portanto, corra atrás de seus interesses, pois progresso lhe aguarda. Finanças: caminhos livres para bons negócios e prosperidade. Amor: momentos felizes na vida familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os ventos sopram a seu favor, principalmente na área profissional, alta produtividade e serviços de melhor qualidade não estão descartados. Finanças: os contatos profissionais vão propiciar novos e lucrativos negócios. Amor: muita afetividade na vida familiar.