ÁRIES (21/3 a 20/4)

Comportamento impulsivo. Busca de novos interesses. Habilidade e coerência nas ações desenvolvidas previamente. Um momento importante em seu profissional no qual você percebe a necessidade de desenvolver melhor algumas relações de trabalho. Seja mais flexível.

TOURO (21/4 a 20/5)

Hora de aproveitar as oportunidades que estão a sua volta. Aceite as dádivas que o universo lhe der. Você quer viver uma experiência diferente…. Vá em frente! Tudo indica que será uma situação muito rica e que trará a você a confiança para buscar o sucesso. Número: 3.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A humildade é a chave do seu sucesso, neste momento. Pense no corpo humano, que tem milhões de células que trabalham sem cessar ou falhar. Nenhuma delas se preocupa se é a mais importante: elas apenas agem segundo a seu dever. Agora, siga este exemplo. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

É tempo de pensar nos amigos, parentes e especialmente nas pessoas mais velhas. Ajuda na hora certa e compreensão em seu lar. No trabalho haverá melhoria financeira e possibilidade de mudar de cargo. Provável concretização de sonhos há muito acalentados. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Esta é uma boa fase no que diz respeito à carreira, portanto, a ordem é investir no trabalho. Mesmo que não esteja fazendo nada de muito especial, visualize suas metas e batalhe. Só dessa forma elas se realizarão em breve. Aproveite! Você está com bastante brilho e magnetismo Cor: azul-escuro. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O Sol na sua 6ª casa, simboliza nossas pequenas obrigações do dia a dia: nossas habilidades e dons, o ato de trabalhar. Aprendemos a dar valor ao encadeamento de atos, que resultarão numa obra completa. Essa casa é associada a manutenção da saúde.Número: 22.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os assuntos relacionados com venda e contratos estão em momento muito favorável. O clima permite que você faça planos para muitos anos à frente. E em todas as áreas. Driblar desentendimentos, reaproximar pessoas, fazer as pazes com alguém? Tudo tem sinal verde dos céus.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está mais inclinado a se recolher no seu mundo interior para meditar um pouco. De vez em quando, não há nada mais produtivo do que conversar cm os próprios botões. Quando menos se espera, surge em nossa mente a solução para um problema que nos atormentava.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste momento você poderá receber ajuda de amigos e companheiros de trabalho, se abdicar de ser o centro das atenções. Cada coisa de uma vez. Aproveite este período para estudar, fazer contatos e cultivar bons relacionamentos. A fase é propícia a amizades. Número: 28.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Finanças bem influenciadas. Seja mais cordial com associados e colegas. Use suas experiências para auxiliar quem está a seu lado a superar seus problemas. Bom período para buscar segurança e estabilidade em relacionamentos afetivos. Não tenha medo de sonhar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boa oportunidade de ganhar dinheiro e defender o seu patrimônio nesse período. Deve, entretanto, tomar cuidado com lobos em pele de cordeiro e principalmente se afastar das pessoas muito difíceis ou misteriosas. Prefira tomar decisões a partir de suas próprias ideias. Número: 30.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Uma boa fase em suas relações pessoais por conta da harmonia Lua-Vênus. Aproxime-se mais de seus amigos íntimos. Os dias serão bastante movimentados. Que tal voltar a atenção a quem está ao seu lado? Há surpresas agradáveis à vista. Número: 33.