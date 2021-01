ÁRIES (21/03 a 20/04)

Marte está de passagem lhe trazendo mais energia e disposição. Relaxe a mente. Seu poder de sedução está em alta e mais forte do que nunca. Aproveite! Deixe de ser tão intransigente e tenha tolerância, pois errar é humano. Nunca perca a esperança. Número: 3.

TOURO (21/04 a 20/05)

Será bom manter a cordialidade com seus colegas de trabalho. Você nunca deve esquecer quais são seus objetivos profissionais, mas também jamais deve acreditar que os fins justificam os meios. Ascender na vida é preciso, assim como manter a ordem e os bons costumes. Saúde boa. Cor: azul-turquesa. Número: 6.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Tente não se importar com a opinião dos outros e faça as coisas que precisa e realmente tem vontade. Seu êxito profissional vai depender de você, da sua perseverança e autodeterminação. Tudo muito bem no amor. Prefira a tranquilidade do seu lar. Número: 9.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Momento de calma e tranquilidade; grande facilidade nos relacionamentos mais íntimos. Muito favorável para estabilizar relacionamentos afetivos e boas amizades. Um dia, sem dúvida, auspicioso para decisões que envolvam finanças, posses, bens materiais. Número: 12.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Trabalho: Se você concentrar a atenção apenas no que é importante, os resultados serão excelentes. Não perca tempo. Reavalie a maneira como você lida com o trabalho em grupo. Se as pessoas não colaboram, renove suas parcerias. Cor: verde-esmeralda. Número: 15.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você não acredita na sorte? Deveria. Os sinais dela são evidentes agora. Invista em sua qualidade de vida e aproveite a motivação para cuidar de sua casa. Trabalhe dentro de suas possibilidades financeiras para fazer mudanças. As relações familiares estão favorecidas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Período bom para organizar as finanças. A fase favorece seus laços de amizade com aqueles que compartilham os mesmos objetivos que você. Procure fazer planos com pessoas de sua confiança. O céu favorece parcerias que visem um objetivo comum. Cor: rosa. Número: 18.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este trânsito vai fazer você se acertar interiormente, equilibrando o lado racional e o emocional. Tudo indica um período tranquilo e cheio de alegrias em casa e junto a quem você ama. Mergulhe na intimidade, pois isso lhe dará energia para encarar outras demandas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento de grande criatividade e inspiração. Sem você saber como, as soluções aparecem na sua cabeça, num processo contínuo. Você pode ficar ansioso (a) por não poder dar vazão à tanta energia. Procure expressar mais e melhor o seu amor pelas pessoas próximas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Esteja preparado (a) para mudanças, principalmente quando estas mexerem completamente com sua vida. É bem possível que todas essas novidades estejam presentes em assuntos familiares, financeiros e espirituais. O Cosmo lhe dá um impulso para suas realizações.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia de muito trabalho e até é bom, pois assim você não tem tempo para pensar bobagens. Neste momento, a atividade funciona como verdadeiro remédio, clareando as suas ideias e pondo-as em ordem. A intuição também está lhe ajudando muito. Cor: bege. Número: 21.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Seu regente, Netuno, forma um ângulo ótimo com o planeta de responsabilidade, Saturno. A criatividade ferverá, portanto, nada como essa combinação entre os planetas para te ajudar a focar melhor a grande energia. Se tiver aptidão, use-a para as artes.