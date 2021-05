ÁRIES (21/3 a 20/4)

Concentre energia no que deseja e mantenha-se no rumo escolhido com disposição e independência. Com dinamismo e perseverança, é possível iniciar sua caminhada em direção ao sucesso. Informe-se a respeito de novas alternativas de trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a buscar novas experiências e fazer mudanças nesse período. Cuidado para que o seu desejo por coisas novas não afaste as suas verdadeiras amizades. Dê mais carinho à pessoa amada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Quando eventuais abalos tentarem desanimá-lo, eles servem para testar o seu grau de confiança na possibilidade de realizá-los. Procure manter o equilíbrio e seguir firme em seus propósitos. Amor: Passe mais tempo com sua família.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Não ignore seus planos e metas por causa de um acontecimento corriqueiro. Com coragem e força de vontade, você terá a chance de dar início a seus sonhos. Aproveite esse período para fazer planos. Número: 12. Cor: amarelo-ouro.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Nada vem fácil nem depressa. O que nada tem a ver com suas atitudes. O que se espera é paciência e perseverança. Algumas chateações podem surgir. Mas paciência: a volta por cima vai acontecer em breve e muita gente ficará surpresa.

VIRGEM (23/8 a 22/8)

Os sentimentos de união e entendimento se desenvolvem hoje, trazendo um ótimo dia para encontros e conversas com amigos. Esse é o momento propício para você investir em seus relacionamentos pessoais.

LIBRA (23/9/a 22/10)

Amor: você estará mais cativante nesse período e o romance vai ganhar com isso. Poderá viver belos momentos a dois. Procure momentos de relaxamento. A fase faz você rever os seus valores e a buscar novas possibilidades.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Momento mais lento para seus relacionamentos. Aproveite para investir em momentos de intimidade. Poupe suas energias e busque fortalecimento nesta fase. Possíveis mudanças podem ocorrer em sua vida profissional, o que pode gerar satisfação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Entenda estes dias como uma trégua numa fase em que nada tem sido fácil. Mesmo promete do ser uma semana muito boa, não deixe nada por conta do acaso. Vá à luta em busca das definições que você sabe que te farão feliz.

CAPRICÓRNIO (21/1 a 19/2)

Hoje você tem mais certeza de suas ideias e segurança para defender os seus interesses. Sua capacidade de dialogar favorece as relações sociais. Você percebe as oportunidades com mais facilidade hoje, o que exalta tanto a sua criatividade quanto a sua inteligência.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: pode comemorar, pois os bons dias estão constelados para você. Receptividade geral a sua volta, apenas para começar. Esqueça a timidez e a insegurança nesse período. Simpatia e autoconfiança são suas armas poderosas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O ritmo é positivo para você e os bons resultados são uma certeza geral. O que começou de maneira indefinida pode ganhar forma em pouco tempo. Essa é uma fase amorosa favorável. Boa energia. Número: 35. Cor: verde-água.