ÁRIES (21/3 a 20/4)

Em breve, se você não se acomodar, conquistará parte de seus objetivos. Marte, regente deste signo, lhe dará dinamismo e objetividade para atingir suas metas. Nas finanças, futuramente, tudo melhorará para você. No amor, alegria marcará o dia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Corra atrás de seus interesses e não se aflija com problemas profissionais. Eles não irão longe. Nas finanças, terá chance de abraçar uma oportunidade de crescimento financeiro. No amor, vastos dias de imensa felicidade fortalecerão a vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O passado serviu de lição para você não cometer os mesmos erros, portanto ele não pode esquecido. Agora, você, com mais experiência irá se dar bem em suas atitudes. Nas finanças, êxito em negócios. No amor, relações amorosas prometem alegrias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesses cinco dias, o astral pode oscilar na sua carreira profissional, apresentando resultados positivos e negativos. Pense antes de fazer investimento. Nas finanças, os astros não prometem grandes lucros. No amor, poderá viver momentos animados na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Força de vontade não faltará para você avançar na sua atividade, pois o Sol regente deste signo, está lhe abastecendo de energia positiva para você chegar lá! Finanças, a fase promete prosperidade financeira. No amor, que tal um passeio como seu par?

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O período será rico em oportunidades, mas você terá que correr atrás delas. Elas não têm pernas para correr atrás de você! Nas finanças, se for objetivo ganhará muito dinheiro. No amor, namoros em alta. Vida conjugal promete um mar de felicidade

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nessa semana o universo familiar ganhará destaque e assuntos do lar serão tratados com mais atenção. Nas finanças, saberá usar sua criatividade para faturar mais em suas atividades. No amor, o convívio familiar promete muitas surpresas nesses dias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ações mais dinâmicas facilitarão progresso nas suas atividades profissionais. Saberá ousar para alcançar seus objetivos. Nas finanças, sucesso profissional será fonte de muita grana. No amor, pessoas livres: chances de encontrar a pessoa de seus sonhos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Vai ter condições de somar forças por intermédio de ótimas parcerias e crescer nas suas atividades. Nas finanças: Júpiter, regente deste signo, acena para uma fase de muita prosperidade para os nativos deste signo. No amor, muita afetividade e alegria no ar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure se concentrar apenas nos trabalhos mais rentáveis e deixar os outros para depois. Nesse momento, o dinheiro é que fala mais alto e pode resolver os seus problemas. Nas finanças, progresso à vista! No amor, coração grita por afetividade!

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Terá que inovar alguma coisa no seu trabalho para ele tornar-se mais interessante e aceitável. Inovação é que comanda o progresso. Urano lhe dará ideias criativas. Nas finanças, crescerá de acordo com inovações. No amor, paixão marcará o romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Problemas no trabalho serão enfrentados com naturalidade e muita disposição para mandarem eles para o espaço. Nas finanças, não gaste muito, por favor! Equilibre o seu orçamento, pois os juros estão altos! No amor, viva a vida. O amor está no ar!