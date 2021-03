ÁRIES (21/3 a 20/4)

Muita sintonia na vida social favorece momentos prazerosos e divertidos. No setor profissional você faz de tudo para expandir suas atividades em busca de prosperidade. Nas finanças: bons lucros em negociações. No amor, relacionamento inspira cuidado.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você busca progredir no setor profissional e não poupa esforços para deslanchar sua carreira. Conseguirá atingir o seu objetivo, mas não de imediato. Aguarde, ta? Nas finanças, progresso está a seu caminho! No amor, clima de romance e alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua visão de negócio pode ajudar expandir suas atividades. Acredite no seu potencial empreendedor e vai longe. Nas finanças, período de muitos contatos profissionais e ótimos negócios. No amor, você se sentirá mais á vontade para falar de amor.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse dia, argumentação será o seu forte: terá muita facilidade para se expressar e defender seus direitos. Nas finanças, maior volume de dinheiro poderá chegar através de serviços criativos. No amor, quem tem vida conjugal terá felicidade redobrada.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O seu poder de realização está acentuado e você ter êxito em tudo que for fazer. Você está bem assistido pelo Sol que envia energias positivas para seus empreendimentos darem certo. Nas finanças, lucros inesperados. No amor, imensas alegrias na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Problemas familiares entram em foco e você tende ser o mediador para trazer de volta a harmonia. O poder das parcerias pode proporcionar expansão nas suas atividades profissionais. Nas finanças, lucros irão lhe surpreender. No amor, novidades à vista!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento de instabilidade. Consulte uma pessoa experiente para falar de seus planos e tirar dúvidas, mas será bom fazer isso antes de iniciar qualquer negócio. Nas finanças, investimentos? Só em estabelecimentos tradicionais. No amor, dúvida marcará o dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros assinalam uma fase de muito trabalho e prosperidade. Plutão lhe estimula a expandir o que faz ou produz. Chegou sua hora de você crescer na sua atividade. Nas finanças, dinheiro vai aparecer e preocupação desaparecer! No amor, alegrias à vista!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter regente deste signo assinala uma fase de muita produtividade no seu trabalho. O momento é positivo para você deslanchar sua carreira profissional. Nas finanças, dinheiro tende sobrar. No amor, muita satisfação ao lado da pessoa amada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não seja individualista: respeite a opinião daqueles com quem você convive. Seja liberal e ganhará a admiração daqueles que lhe cercam. Nas finanças, não terá do que falar da sua sorte nesse período, pois muita grana está por vir! No amor, a felicidade está perto de você.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seja sagaz ao negociar e ganhará mais grana. Não faltarão oportunidades de você exibir o que faz e fazer acordos interessantes. Nas finanças, chance de sua conta bancária crescer. No amor, muita compreensão e aconchego na vida amorosa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As demandas do trabalho vão exigir mais tempo do que imagina, mas terão resultados satisfatórios. Nas finanças, Netuno, regente deste signo, acena uma fase de decisões importantes nas suas atividades e progresso financeiro. No amor, romance no ar!