ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sonhos deixam a realidade distante. Eles terão que ficar de lado para dar total espaço para a objetividade. Com planejamento e ação sua vida pode melhorar cem por cento. Nas finanças, crescerá financeiramente se agir mais. No amor, clima de romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a a usar o lazer como fuga da realidade. Enfrente os desafios com astúcia e as preocupações desaparecerão. Nas finanças, ela poderá melhorar se você for mais realista e correr atrás de seus interesses. O amor, use flexibilidade e tudo ficará bem.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você conta com muita disposição para avançar na sua atividade profissional, então aproveite para colocar seu poder criativo em ação. Nas finanças, faça investimentos que tenha certeza que proporcionem lucros. No amor, zele pela felicidade de seu par.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Um clima de inovação dá o tom para você crescer na sua atividade profissional. Já que você está suscetível as energias da criatividade, produza tudo que desejar, viu? Nas finanças, bom momento na área econômica. No amor, romantismo vai marcar o dia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com determinação, você alcançará as suas metas profissionais. Lazer: prefira ambientes mais discretos que proporcionem um clima mais divertido e agradável. Nas finanças, poupe sua grana e assim a sua poupança crescerá! No amor, esqueça as diferenças. Saiba perdoar!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nessa fase você tem tudo para progredir. Bastará apenas expor seus talentos e correr atrás de seus interesses. A criatividade e a sorte estão ao seu lado! Nas finanças, tudo irá para você faturar mais. No amor, muito romantismo e felicidade na vida a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Um contato com alguém importante poderá lhe ajudar crescer na sua atividade. Não permita que familiares interfiram em seu serviço. Nas finanças, você tem tudo para melhorar financeiramente. No amor, olho vivo! Aventuras afetivas trarão decepções.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muita disposição para o trabalho fará o seu serviço crescer cem por cento. Superiores elogiarão o seu dinamismo. Nas finanças, além de esbanjar energia, ganhará muito dinheiro e admiração. No amor, vida a dois promete muita afetividade e alegria.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A melhor maneira para atingir seus objetivos e trabalhar em grupo. Júpiter regente deste signo favorece parcerias. Nas finanças, invista em coisas novas para aumentar os seus ganhos. No amor, o astral é de muita cumplicidade e alegria na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não perca tempo tentando explicar as coisas que não conseguiu realizar. Olhe para frente e siga adiante, pois lá adiante, está um mundo de oportunidades para serem exploradas. Nas finanças, pode pintar uma grana preta! No amor, felicidade à vista!

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Saiba que o universo oferece todas as oportunidades para você progredir. Fique de olho nos acontecimentos e em um deles poderá aparecer a sua grande chance profissional. Nas finanças, pintarão negócios lucrativos nesse período. No amor, uma conquista amorosa está no ar!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Explore o universo de seu talento e descobrirá coisas maravilhosas. Saberá inovar o seu trabalho e o tornar mais interessante e lucrativo. Nas finanças, terá criatividade para ganhar muito dinheiro. No amor, felizes momentos para casais apaixonados.