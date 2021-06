ÁRIES (21/3 a 20/4)

Aproveite os bons fluídos astrais que pairam no ar, para trabalhar as afinidades com as pessoas ao seu redor e até com parceiros de trabalho. Bom momento para tratar de assuntos financeiros. No amor, não deixe o romance perder o encanto. Declare-se!

TOURO (21/4 a 20/5)

Você confia demais no seu taco e sabe tomar suas próprias decisões e iniciativas, mas nesse momento, não é bom agir demais, pois os resultados não serão positivos. A tensão de alguns astros não favorecem iniciativas. No amor, conquistas à vista!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nenhuma prosperidade será colhida de imediato. Resultados virão com trabalho duro e maior espaço de tempo e depois serão constantes. Tem que plantar agora, para colher depois, só isso! Amor: Vênus tornará duradouros os relacionamentos amorosos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os astros trazem uma fase de conquistas profissionais. Algum bom negócio pode se efetivar de um momento para outro. Uma promoção é possível nesse período. Dinheiro: poderá pintar uma boa grana. No amor, bom humor e alegria a dois. Felicidade no ar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Cuidado com suas ambições: poderão trazer prosperidade e também, aborrecimento. Terá que ser flexível para não atropelar o direito dos outros. Pense: o que é bom para um terá que ser bom para o outro. No amor, sinceridade fortalecerá o romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mercúrio e Júpiter, trarão melhoras na sua atividade nesse período. O sucesso financeiro será possível, de ser obtido com sua habitual garra e criatividade. No amor, alguém do passado poderá retornar e trazer aborrecimentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você terá oportunidade de colocar energia naquilo que gosta, pois uma nova atividade ou serviço não estão descartados para esse momento de boas alternativas. Êxito não faltará naquilo que se empenhar. No amor, viva a vida a dois. Curta a alegria!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O ritmo de trabalho irá ser acelerado para dar conta dos compromissos que serão assumidos brevemente. Uma onda de bons negócios está se aproximando de você. Saberá aproveitá-las. No amor, boa fase para os namorados: o amor está no ar!

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Bom momento profissional. Não desperdice oportunidades que virão. Uma proposta de trabalho trará dinheiro extra e possibilidade de crescimento profissional. No amor, tudo lindo! Poderá passar momentos inesquecíveis ao lado da pessoa que gosta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Antes de pensar em qualquer coisa, defina o que você realmente quer para a sua vida profissional. Planeje bem o seu futuro para depois não ter do que reclamar. O sucesso da sua vida dependerá dos alicerces que você construir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Bom momento astral, fase de muita visão profissional e financeira. Melhores negócios não estão descartados nesse período. Lucros surgirão de onde você menos espera. Vida social: será agitada e mais alegre. No amor, não faltará afetividade na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você é uma pessoa dotada de muita generosidade e compreensão do sofrimento das pessoas. Mas cuidado, nesse dia, alguém poderá se fingir de coitadinho para entrar no seu bolso. Finança: estável. No amor, a vida do lar promete felicidade e novidades.