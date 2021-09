ÁRIES (21/3 a 20/4)

Há sinal de progresso para essa fase, pois além incentivo de Marte, regente deste signo, Júpiter ajuda a incrementar ganhos através de novos negócios. Finanças: melhorias salariais não estão descartadas. Amor: não esconda o que sente, viu?

TOURO (21/4 a 20/5)

Os astros favorecem qualquer tipo de associação. Bom momento para conseguir apoio para seus projetos. Diversão: passeios a dois muito irá lhe descontrair. Nas finanças: melhoria financeira. Amor: as portas da felicidade estão se abrindo para você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fique de olho nos acontecimentos, pois uma nova oportunidade pode mudar sua vida para melhor. Diversão: reserve tempo para se distrair, pois você não é de ferro, viu? Nas finanças, nessa fase elas fluirão bem. Amor: muitas alegrias na vida afetiva.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Direcione seu foco para o aperfeiçoamento profissional, pois isso tende a fazer você crescer na sua atividade e a se destacar no seu meio de trabalho. Nas finanças, invista naquilo que você acredita, pois há chance de êxito financeiro. Amor: muita paz no lar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Um clima de euforia toma conta de sua mente, pois você percebe meios de prosperar e avançar na sua carreira profissional. Diversão: que tal passear por onde aja muito verde? Finanças, em alta. No amor, poderá passar inesquecíveis momentos a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você saberá superar dificuldades com maestria e se aproximar do êxito profissional que espera. Seus caminhos estão abertos para avançar na carreira: bola pra frente! Finanças: evoluindo a seu favor. Amor: romance iniciado agora, terá longa duração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento requer um melhor gerenciamento das suas atividades. Sem planejar nada poderá ficar no vermelho. Cuidado com sua impulsividade! Ela pode fazer você gastar acima do que ganha. Finanças: em risco. No amor, anime o romance e seja romântico.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Se quiser chegar ao seu objetivo, terá que dar um passo por vez, pois com correria você irá se cansar e parar no meio do caminho. Com bom planejamento você chegará lá! Finanças: boas perspectivas de êxito financeiro. Amor: sucesso na vida amorosa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros ajudam, mas se você não se ajudar, nada será conseguido. Faça sua parte e a proteção astral estará presente nas suas ações. Finanças: negócios poderão tomar novo rumo e se tornarem mais lucrativos. No amor, alguém tende entrar na sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tudo indica que, nesse período, o trabalho em equipe renderá mais. Suas atenções se voltam para seu trabalho, pois você expandir o que faz e faturar mais. Nas finanças, êxito financeiro não está descartado, pois você luta para isso. No amor, a fase é de alegrias na vida amorosa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você sente que pode alcançar o seu objetivo e luta para isso, pois você deseja crescer na sua atividade e não poupa esforços para alcançar o que deseja. Nas finanças, prosperidade marcará presença na sua vida financeira.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As suas atividades profissionais se mostram bastante produtivas. Mesmo assim, não deixe de curtir a realização das pequenas tarefas. Nas finanças, um serviço extra que pode ser feito em casa tende render boa grana. Amor, a lua favorece novos romances.