ÁRIES (21/3 a 20/4)

O importante agora e colocar em ação o que pode dar resultado a curto prazo. Siga sua intuição na hora de negociar. Ela sempre acerta o que é melhor para você. No amor, demonstre o seu afeto com atos. São mais eficientes que as palavras, viu?

TOURO (21/4 a 20/5)

Talentos que estavam adormecidos despertam. Aproveite-os para criar coisas que antes não conseguiu. Chegou sua hora de brilhar e de produzir tudo acima do normal. No amor, para o relacionamento não ter vida curta é necessário ser fiel acima de tudo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Poderá dar um passo importante para deslanchar sua atividade profissional. Negócios interessantes surgirão para elevar sua situação financeira. Fique alerta para aproveitar as oportunidades. No amor, viva intensamente cada minuto do seu relacionamento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Para vencer no plano profissional não basta querer, é preciso batalhar para chegar lá. Você pode alcançar o que deseja, já que, nesse período, a Lua lhe dá inspiração e disposição para lutar pelo que almeja. Amor: saia da rotina e faça passeios inusitados com quem ama.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A ordem é desapegar das coisas ultrapassadas que não dão o retorno financeiro desejado. É hora de inovar para progredir. Adote o novo e não se arrependerá profissionalmente. No amor, estará irresistível e você vai atrair olhares. Cor: amarela.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Meio caminho estará andado se souber o que exatamente quer para melhorar a sua vida profissional. Não existe espaço para incerteza. O sucesso só acompanha quem é decidido! No amor, sempre existirá amor verdadeiro onde houver total sinceridade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não mude o que está dando certo só pelo prazer de diversificar. Como está, já está ótimo. O que conta são resultados. Finança: lucros aumentarão com o sucesso do trabalho. No amor, procure se divertir e experimentar coisas novas. Cor: verde.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Faça um balanço sobre o que anda acontecendo em seu trabalho e priorize o que há de mais positivo. Resultados virão de acordo com sua eficiência. No amor, esbanje afeto, charme e tudo mais que possa melhorar o seu relacionamento a dois. Cor: azul.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período é excelente para trabalho que exija arte. Sua criatividade está nas alturas e você poderá expressar o seu talento com muita originalidade. No amor, parece que o ciúme tirou uma folguinha. Ainda bem! Você agora pode curtir melhor quem ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seja objetivo na sua forma de atuar para alcançar os resultados esperados. Procure ostentar um ritmo mais produtivo no que faz para melhorar sua situação financeira. No amor, você estará de bem com a vida e fará quem ama mais feliz. Cor: marrom.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É verdade que a sorte está do seu lado. Mas mesmo assim, não deixe tudo por conta dela o que precisa de ação. Mexa-se! Aumente sua produtividade no trabalho e terá sucesso financeiro. No amor, romantismo e diversão marcam o relacionamento a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu talento e seu raciocínio se destacam nesse período, colocando você em evidência. Isso beneficia seus relacionamentos profissionais. Poderá tirar partido disso e conquistar espaços promissores no mercado de trabalho. No amor, romance favorecido de forma geral.