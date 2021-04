ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte está lhe dando mais certeza de seus valores. Aproveite para exercitar o seu poder criativo. Suas ações ganham destaque. Invista em seus projetos. Use o seu intelecto para se destacar. No amor, clima de muita compreensão e carinho no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Coisa boa acontecerá por iniciativa sua. Você está entrando numa fase prospera e no que se empenhar terá possibilidade de sucesso. Invista no seu trabalho e se dará bem, segundo o astral do momento. No amor, invista no romance e terá felicidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure abandonar métodos do passado. O presente exige inovação. O progresso caminha velozmente e será bom você apressar o passo para não estacionar. Inove o seu serviço e poderá competir melhor. Amor: o sentimento e a razão caminham bem.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Reserve alguns minutos de seu dia para meditar e entrar em contato com a energia do Universo. Isso lhe fará muito bem emocionalmente e profissionalmente pois trará muita positividade. Amor: não deixe suas relações íntimas em segundo lugar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

No trabalho, ótimo período para garantir estabilidade. Seus contatos trarão melhores resultados financeiros e segurança. Invista na qualidade do que faz para sobressair-se bem, profissionalmente. Amor: chances de mais felicidade no romance vão aumentar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os nossos caminhos estão sempre abertos, cabe a nós, munidos de perseverança dar o peso correto a cada acontecimento. Ação constante sempre nós levará para o caminho desejado. No amor, o excesso de expectativa pode provocar frustrações. Só acredite no que é possível.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure testar um pouco mais os seus limites para ver até onde pode abrir os seus horizontes profissionais. Expandir seu trabalho é possível, desde que haja um bom planejamento. No amor, novas amizades prometem animar muito o seu meio social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Todos somos livres para escolher, e você não precisa arrastar “malas” por aí só por medo de insegurança. Acredite na sua individualidade e obterá melhores resultados. No amor, romance em alta! Boa fase para declarações amorosas. Cor: azul-marinho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tende a deixar as pessoas na defensiva com suas atitudes. Aja com diplomacia. É isso que o momento pede. No trabalho, a falta de critério pode acabar conduzido a caminhos arriscados. Busque objetividade. No amor, fase de surpresas no romance.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

As decisões sobre o trabalho serão definitivas! Os projetos para o futuro incluirão investimentos a serem feitos. Entretanto, Saturno estará protegendo as iniciativa profissionais e isso garantirá sucesso. No amor, uma paixão avassaladora pode surgir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Colocando em foco uma ou duas prioridades apenas. As chances de conquistar o que almeja aumentam. Conversas com amigos enriquecerão seus planos. Sua objetividade trará resultados surpreendentes. No amor, relaxe fazendo que gosta. Cor: amarelo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As ideias são muitas. Ainda assim, vale a pena você fazer um estudo do real valor delas e priorizar a que for mais viável. Nesse período, um possível investimento terá de ser feito para ela ganhar embalo. No amor, novidades amorosas pintando. Assuntos de família em alta.